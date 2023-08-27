Запад держится на двух столпах. За счет ресурсов и рабского труда населения бедных, как принято их называть, «развивающихся» стран, колоний. Второй столп – глубинное рабское сознание самих европейцев.20 комментариев
Японка выиграла конкурс по игре на воображаемой гитаре в Финляндии
Представительница Японии Нанами Seven Seas Нагура стала чемпионкой всемирного конкурса по игре на воображаемой гитаре, прошедшем в финском городе Оулу, сообщают организаторы мероприятия.
По сообщению организаторов, чемпионом мира по игре на воображаемой гитаре 2023 года стала Нанами Seven Seas Нагура из Японии, она выиграла чемпионат мира уже в третий раз, второе место у представителя Финляндии Аапо The Angus Раутио из Оулу, передает РИА «Новости».
Двукратный чемпион данного соревнования россиянин Кирилл Блюменкратц, выступающий под флагом Франции, занял третье место.