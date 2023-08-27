ВСУ обстреляли район Новой Каховки в Херсонской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщил источник РИА «Новости», в течение ночи ВСУ обстреляли гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Каховка, Днепряны, Новая Каховка и Корсунка, выпустив в общей сложности 32 снаряда, жертвы и разрушения уточняются.

По его словам, всего за сутки по левобережной части Херсонской области противником было выпущено около 90 снарядов.

Ранее осколки украинского снаряда прилетели в палату с новорожденными в «Медицинском центре материнства и детства» центральной городской клинической больницы имени Вишневского в Донецке.