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ВСУ обстреляли район Новой Каховки в Херсонской области
Украинские войска ночью обстреляли Новую Каховку, Каховку и окрестные села, расположенные на левом берегу Днепра в Херсонской области, выпустив по ним 32 снаряда из ствольной артиллерии, сообщил представитель экстренных служб региона.
Как сообщил источник РИА «Новости», в течение ночи ВСУ обстреляли гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Каховка, Днепряны, Новая Каховка и Корсунка, выпустив в общей сложности 32 снаряда, жертвы и разрушения уточняются.
По его словам, всего за сутки по левобережной части Херсонской области противником было выпущено около 90 снарядов.
Ранее осколки украинского снаряда прилетели в палату с новорожденными в «Медицинском центре материнства и детства» центральной городской клинической больницы имени Вишневского в Донецке.