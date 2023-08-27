Запад держится на двух столпах. За счет ресурсов и рабского труда населения бедных, как принято их называть, «развивающихся» стран, колоний. Второй столп – глубинное рабское сознание самих европейцев.16 комментариев
Спасатели нашли живыми пропавших в Бурятии туристов
МЧС: Спасатели обнаружили живыми туристов, пропавших во время сплава по реке Тыя в Бурятии
Спасатели обнаружили зарегистрированную туристскую группу из пяти человек и доставили их бортом МИ-8 в Нижнеангарск, сообщает пресс-служба МЧС России.
По сообщению ведомства, специалисты Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России на вертолете нашли и доставили туристов в Нижнеангарск, передает РИА «Новости».
В ведомстве добавили, что спасенные не смогли вернуться самостоятельно из-за подъема воды в реке.
Ранее в воскресенье в МЧС сообщили, что в Бурятии разыскивают пятерых туристов, которые сплавлялись на катамаранах по реке Тыя.