Спасатели нашли живыми пропавших в Бурятии туристов

Российский беспилотник победил украинского солдата в схватке один на один

Минобороны: Российский беспилотник победил украинского солдата в схватке один на один

Tекст: Алина Власенко

На снятых разведывательным дроном кадрах показана украинская траншея с блиндажом, в котором скрываются два солдата ВСУ. Позже появляется третий солдат, ведущий огонь из траншеи перед блиндажом короткими очередями по ударному дрону, передает РИА «Новости».



На следующем видео, снятом уже ударным дроном, видно, как беспилотник быстро приближается к траншее. Позже разведывательный беспилотник фиксирует, как ударный дрон поражает ведущего по нему огонь военного ВСУ.

Через некоторое время по украинскому блиндажу наносит удар еще один российский дрон.

В Минобороны сообщили, что таким образом российские военнослужащие-операторы FPV дронов уничтожили опорный пункт и военнослужащих ВСУ.