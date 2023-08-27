В Бурятии во время сплава пропали пятеро туристов

Tекст: Ольга Никитина

В сообщении ведомства говорится, что группу спасателей доставили до урочища Перевал Северо-Байкальского района бортом Ми-8. В указанной местности они приступили к поиску туристов, которые перед выходом на маршрут зарегистрировались, передает ТАСС.

В назначенное время группа не вышла с маршрута, тогда было принято решение о начале поисков.

В июле в Бурятии при сплаве по реке Снежная в Кабанском районе перевернулись четыре катамарана с туристами. Тогда спаслись сразу трое человек, пятерых искали спасатели.