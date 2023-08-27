Запад держится на двух столпах. За счет ресурсов и рабского труда населения бедных, как принято их называть, «развивающихся» стран, колоний. Второй столп – глубинное рабское сознание самих европейцев.15 комментариев
В Бурятии во время сплава пропали пятеро туристов
В Бурятии разыскивают пятерых туристов, которые сплавлялись на катамаранах по реке Тыя, сообщили в главном управлении МЧС России по региону.
В сообщении ведомства говорится, что группу спасателей доставили до урочища Перевал Северо-Байкальского района бортом Ми-8. В указанной местности они приступили к поиску туристов, которые перед выходом на маршрут зарегистрировались, передает ТАСС.
В назначенное время группа не вышла с маршрута, тогда было принято решение о начале поисков.
В июле в Бурятии при сплаве по реке Снежная в Кабанском районе перевернулись четыре катамарана с туристами. Тогда спаслись сразу трое человек, пятерых искали спасатели.