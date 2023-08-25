Для канонизации Суворова, как и любого другого кандидата в святые, требуется выполнить несколько условий, существующих с самого начала церкви. В случае Суворова есть лишь одно серьезное основание для канонизации – добродетельная, праведная и святая жизнь, то есть причисление к лику святых в качестве праведного воина, подобно адмиралу Ушакову. Однако и здесь нам могут встретиться некоторые проблемы.0 комментариев
Ученые спрогнозировали рост погодных аномалий в Москве в ближайшие 30 лет
Частота погодных аномалий в Москве возрастет в ближайшие 30 лет, в частности, прогнозируется рост экстремальных температур – как волн жары, так и волн холода, а также рост случаев сильных ливней, заявил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
По его словам, в последнее десятилетие в Москве наблюдается рост температуры, количество непосредственно солнечных дней за 10 лет выросло на 3,5%, а зимой их становится меньше на 5,4%, передает РИА «Новости». Кульбачевский добавил, что прогнозируется, что московский регион не выйдет за пределы текущей климатической зоны в ближайшие 30 лет.
Также он отметил, что среди прогнозных коридоров для погодных аномалий рост экстремальных температур – как волн жары (до 22 дней), так и волн холода, рост случаев резких перепадов температур (на 30% чаще переходы через ноль), рост случаев сильных ливней – 35-38 случаев в год к 2040 году, а также рост периодов безветрия, когда отсутствует перемешивание атмосферных масс и происходит накопление вредных загрязняющих веществ в воздухе.
Ранее ученый Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин рассказал, что жителям России следует подготовиться к опасным климатическим изменениям – аномальным ветрам и выпадениям осадков, шторму и резким изменениям погоды.