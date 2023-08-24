Сальдо рассказал Путину о сборе зерновых в Херсонской области

В Совфеде указали на ключевую роль России в развитии БРИКС

Сенатор Долгов: Активная политика России подталкивает многие страны к сотрудничеству с Москвой и вступлению в БРИКС

Tекст: Дарья Волкова,

Илья Абрамов

«Благодаря усилиям России и нашего президента БРИКС как организация проделала большой путь. В основе взаимодействия стран-участниц лежит стремление к суверенитету и поддержка традиционных ценностей. Сегодня наша страна является оплотом этих качеств в мире, что привлекает другие государства», – сказал сенатор Константин Долгов.

«Кроме того, многие страны видят стремление России противостоять западной гегемонии. Мы сдерживаем неоколониализм на Украине, Ближнем Востоке и в ряде других регионов, особенно в Африке. Это подталкивает государства к сотрудничеству с Москвой и вступлению в БРИКС», – отмечает он.

«Таким образом Россия вместе с партнерами запустила процесс формирования нового многополярного мира, а БРИКС стала одной из его основ. Организация привлекает страны, которые желают сотрудничать на основе взаимного уважения и норм международного права», – подчеркнул собеседник.

«БРИКС стала одной из самых активно развивающихся международных организаций. Уже сейчас она обогнала G7 по вкладу в мировую финансовую систему. Теперь мы стремимся обеспечить экономический суверенитет и безопасность с помощью отказа от доллара как средства платежа между странами-членами», – акцентирует сенатор.

«Развитие этих тенденций продолжится и во время председательства России в БРИКС в следующем году. Нами была выстроена мощнейшая программа. Мы будем работать не только на экономическом направлении, но и на политическом и культурно-гуманитарном. Таким образом БРИКС станет еще более перспективным объединением», – резюмировал Долгов.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече в формате «БРИКС плюс/аутрич» заявил, что государства «золотого миллиарда» предпринимают любые попытки для сохранения однополярного мира, который выгоден им. Путин также подчеркнул, что БРИКС ни с кем не соревнуется и никому себя не противопоставляет, но у создания многополярного миропорядка есть непримиримые противники.

Кроме того, президент отметил, что ряд стран не стесняются оправдывать неонацизм, ксенофобию, экстремизм разного толка и попустительствуют терроризму.

В ходе своего выступления Путин также подчеркнул, что российская сторона делает все возможное для борьбы с голодом в мире и недопущения продовольственного кризиса. «Особое внимание наша страна уделяет вопросам, касающимся обеспечения африканских государств и мировых рынков в целом продовольствием и удобрениями», – сказал он.

Кроме того, президент России обозначил важность вопросов, связанных с созданием единой расчетной единицы и использования нацвалют в торговле между странами – участницами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).

В рамках заседания лидеров стран организации глава Российского государства заявил о готовности Москвы работать над принятием новых членов в состав блока. На саммите было объявлено о вхождении в состав БРИКС шести новых государств. Об этом сообщил президент ЮАР Сирил Рамафоса. Он уточнил, что с 2024 года участниками организации станут Аргентина, Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.

Согласно подсчетам, БРИКС после расширения более чем вдвое превзойдет G7 по площади и более чем вчетверо по численности населения. Кроме того, Рамафоса сообщил, что страны-участницы подписали итоговую декларацию саммита, которая получила название «Йоханнесбург-2».

Путин назвал согласование декларации непростым. Однако, по его мнению, лидер ЮАР проявил удивительное дипломатическое искусство при утверждении всех позиций, включая и расширение БРИКС. Ранее был согласован документ с принципами принятия в объединение новых членов.

Напомним, именно Россия будет председательствовать в БРИКС в следующем году. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как именно РФ может усилить объединение.