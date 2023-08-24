Путин рассказал, каким бизнесом занимался Пригожин в Африке

Путин: В Африке Пригожин занимался нефтью, газом, драгоценными металлами и камнями

Tекст: Ольга Иванова

«Он вчера только, насколько мне стало известно, вернулся из Африки. Встречался здесь с некоторыми официальными лицами… Он работал не только у нас в стране – и с результатом работал, но и за границей, в Африке, в частности. Занимался там нефтью, газом, драгоценными металлами и камнями», – приводит его слова ТАСС.

Также Путин отметил, что Пригожин был талантливым человеком и предпринимателем, но это был человек сложной судьбы.

Напомним, в среду в Тверской области упал самолет, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Среди пассажиров значился владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Все пассажиры и члены экипажа погибли.

По данным Flightradar, самолет несколько раз за 30 секунд набирал и терял высоту перед падением. Дело о крушении самолета будет вести следователь Иван Сибула, уже расследовавший ряд громких дел.