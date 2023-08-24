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    Хорватия стала одним из самых верных союзников Украины. Это не удивляет, если вспомнить схожесть бандеровцев и усташей в годы Второй мировой войны. Но хорватская мотивация в противостоянии России и Сербии скорее схожа с польской, а не с украинской.

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    Александр Носович Александр Носович У любого русофоба Прибалтики есть связи с Россией

    У транспортной фирмы мужа премьер-министра Эстонии Каи Каллас обнаружили логистические маршруты в Россию, с которой Каллас призывала весь мир разорвать отношения. Дело пахнет позорной отставкой.

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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Запад ведет культурное расчеловечивание

    Каждое племя создавало свою систему установлений, обрядов, табу. Так было когда-то и на Западе, который имел великую культуру сдерживания. И вот теперь мы присутствуем при грандиозном эксперименте, который состоит в том, чтобы вырастить племя людей, не умеющее откладывать желания. Племя людей-животных.

    4 комментария
    24 августа 2023, 20:07

    Путин рассказал, каким бизнесом занимался Пригожин в Африке

    Путин: В Африке Пригожин занимался нефтью, газом, драгоценными металлами и камнями

    Путин рассказал, каким бизнесом занимался Пригожин в Африке
    @ Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным рассказал, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, самолет которого разбился в среду, только вчера вернулся из Африки.

    «Он вчера только, насколько мне стало известно, вернулся из Африки. Встречался здесь с некоторыми официальными лицами… Он работал не только у нас в стране – и с результатом работал, но и за границей, в Африке, в частности. Занимался там нефтью, газом, драгоценными металлами и камнями», – приводит его слова ТАСС.

    Также Путин отметил, что Пригожин был талантливым человеком и предпринимателем, но это был человек сложной судьбы.

    Напомним, в среду в Тверской области упал самолет, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Среди пассажиров значился владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Все пассажиры и члены экипажа погибли.

    По данным Flightradar, самолет несколько раз за 30 секунд набирал и терял высоту перед падением. Дело о крушении самолета будет вести следователь Иван Сибула, уже расследовавший ряд громких дел.

    23 августа 2023, 21:36
    Путин вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша»
    Путин вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша»
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В день юбилея Курской битвы президент России Владимир Путин лично вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша», разгромившему колонну бронетехники ВСУ на Запорожском направлении в рамках спецоперации.

    Путин заявил, что военнослужащие 127-й мотострелковой дивизии пятой общевойсковой армии не только одержали победу над противником, но и спасли своих товарищей, передает РИА «Новости».

    «Этот слаженный танковый экипаж вступил в бой с превосходящими силами противника и совершил, казалось бы, невозможное, совершил подвиг – не только одержал победу в бою, но и спас своих товарищей, чей танк оказался подбитым», – сказал Путин. Он также поблагодарил военнослужащих за службу.

    Напомним, экипаж танка «Алеша» представлен к званию Героев России. Во время боя на Запорожском направлении им уничтожены два украинских танка Т-72Б, бронетранспортер М113 и пять бронетранспортеров MaxxPro с десантом.

    Ранее механик-водитель российского танка «Алеша» рассказал о подвиге своего экипажа, остановившего в одиночку колонну бронетехники ВСУ. Министр обороны Сергей Шойгу за проявленное мужество и героизм представил к государственным наградам экипаж танка.

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    24 августа 2023, 19:25
    Путин: Пригожин был человек сложной судьбы
    Путин: Пригожин был человек сложной судьбы
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин был талантливым человеком и предпринимателем, но это был человек сложной судьбы, считает президент России Владимир Путин.

    «Пригожина я знал очень давно, с начала 1990-х годов. Это был человек сложной судьбы. И ошибки у него были серьезные в жизни, и добивался он результатов нужных – и для себя, и тогда, когда я его просил об этом, для общего дела», – поделился воспоминаниями глава государства на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным, передает ТАСС.

    Путин отметил, что «он (Пригожин) был талантливый человек, талантливый бизнесмен».

    Также он добавил, что Пригожин только вчера вернулся из Африки. «Он вчера только, насколько мне стало известно, вернулся из Африки. Встречался здесь с некоторыми официальными лицами», – отметил Путин.

    Напомним, в среду в Тверской области упал самолет, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Среди пассажиров значился владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Все пассажиры и члены экипажа погибли.

    По данным Flightradar, самолет несколько раз за 30 секунд набирал и терял высоту перед падением. Дело о крушении самолета будет вести следователь Иван Сибула, уже расследовавший ряд громких дел.

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    24 августа 2023, 16:11
    Путин в Кремле встретился с экипажем танка «Алеша»
    Путин в Кремле встретился с экипажем танка «Алеша»
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в Кремле проводит встречу с экипажем танка «Алеша», кадры встречи опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин.

    Зарубин добавил, что подробности последуют, передает РИА «Новости».

    Накануне Путин лично вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша».

    Напомним, экипаж танка «Алеша» представлен к званию Героев России. Во время боя на Запорожском направлении им уничтожены два украинских танка Т-72Б, бронетранспортер М113 и пять бронетранспортеров MaxxPro с десантом.

    Ранее механик-водитель российского танка «Алеша» рассказал о подвиге своего экипажа, остановившего в одиночку колонну бронетехники ВСУ. Министр обороны Сергей Шойгу за проявленное мужество и героизм представил к государственным наградам экипаж танка.

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    24 августа 2023, 19:16
    Путин выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Тверской области
    Путин выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Тверской области
    @ Михаил Климентьев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Тверской области, по его словам, первичные данные указывают на то, что в самолете были сотрудники группы «Вагнер».

    «Что касается авиационной катастрофы, то прежде всего хочу выразить слова искреннего соболезнования семьям всех погибших. Это всегда трагедия», – сказал российский лидер на встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным, передает ТАСС.

    Путин заявил, что вклад бойцов ЧВК «Вагнер» в борьбу с неонацизмом не будет забыт.

    Он подчеркнул, что экспертизы по этому делу потребуют времени, а также отметил, что СК начал предварительное расследование, и оно будет доведено до конца.

    «Что совершенно точно: мне сегодня докладывал с утра руководитель Следственного комитета – они уже начали предварительное расследование этого происшествия. Оно будет проведено в полном объеме и доведено до конца», – заверил глава государства.

    Напомним, в среду в Тверской области упал самолет, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Среди пассажиров значился владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Все пассажиры и члены экипажа погибли.

    По данным Flightradar, самолет несколько раз за 30 секунд набирал и терял высоту перед падением. Дело о катастрофе самолета будет вести следователь Иван Сибула, уже расследовавший ряд громких дел.

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    23 августа 2023, 21:30
    Путин: Участники спецоперации достойны славы героев Курской дуги
    Путин: Участники спецоперации достойны славы героев Курской дуги
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Значение победы Красной армии в битве на Курской дуге невозможно переоценить, никакие «Тигры», «Пантеры» и другие нацистские «звери» не могли сломить дух советских воинов, заявил президент России Владимир Путин на мероприятии по случаю 80-летия победы в сражении.

    «Значение победы в этом масштабном сражении невозможно переоценить. Она уничтожила, испепелила ударную мощь нацистов, завершила перелом всей Второй мировой войны», – цитирует ТАСС Путина. Он заявил, что герои специальной военной операции достойны славы участников Курской дуги.

    «Сегодня здесь, на легендарной курской земле будут вручены высокие государственные награды нашим героям, военнослужащим, участникам специальной военной операции, которые достойны славы героев Курской дуги, тех, кто сражался с нацистами летом 1943 года», – отметил президент.

    Он отметил, что вся тяжесть боев сегодня, как и в годы Великой Отечественной войны, лежит, прежде всего, на солдатах, на тех, кто на передовой.

    «Дорогие товарищи, обращаюсь сейчас к нашим военнослужащим. Благодарю вас за службу, горжусь вами и, конечно, еще раз от всего сердца поздравляю всех граждан России с 80-летием Победы в Курской битве на Курской дуге. Поздравляю всех вас, всю Россию с замечательным праздником – с победой на Курской дуге», – добавил глава государства.

    После этого на концерте была объявлена минута молчания.

    Президент России Владимир Путин в среду принимает участие в мероприятиях в честь 80-летия Курской битвы.

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    24 августа 2023, 19:42
    Пушилин доложил Путину об обстановке на флангах Артемовска

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российским военным удалось стабилизировать ситуацию на флангах в Артемовске, заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

    Наиболее горячими участками на Южно-Донецком направлении остаются рубеж Урожайное – Старомайорское, доложил глава региона президенту, передает ТАСС.

    ВСУ постоянно атакуют и пытаются закрепиться. Другой горячей точкой остается Артемовское направление. «По флангам <…>, я бы сказал свою такую осторожную оценку, что ситуация стабилизируется», – сказал Пушилин.

    Глава ДНР отметил, что в боях за Артемовск активное участие принимали бойцы ЧВК «Вагнер». «По поводу гибели Евгения Пригожина – для нас это болезненная тема, погибли еще и ребята-«вагнера». С тревогой и большим сопереживанием эту ситуацию восприняли. Но мы понимаем, что противник ни перед чем не останавливается», – сказал Пушилин.

    Ранее соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе с самолетом Пригожина выразил президент Путин.

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    23 августа 2023, 22:17
    Путин пообщался с жителями Курской области

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин пообщался в среду с жителями в Курской области после того, как выступил на торжественном мероприятии в поселке Поныри по случаю 80-летия победы советских войск над немецко-фашистскими захватчиками в битве на Курской дуге.

    Люди тепло встретили и окружили президента, многие тянули руки для рукопожатия, просили сфотографироваться. «Мы вас любим! Спасибо вам! Спасибо, что приехали, что не забываете нас! Будьте здоровы!» – раздавались возгласы из толпы. Также люди скандировали: «Россия! Россия! Россия!» Путин тепло приветствовал собравшихся, уходя, он пожелал: «Всего хорошего!»

    Среди тех, кто присутствовал на концерте, были также военнослужащие, ветераны, общественные деятели (в том числе дирижер Юрий Башмет) и другие, передает ТАСС.

    Глава государства на мероприятии по случаю 80-летия победы в сражении заявлял, что значение победы Красной армии в битве на Курской дуге невозможно переоценить, никакие «Тигры», «Пантеры» и другие нацистские «звери» не могли сломить дух советских воинов.

    Путин лично вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша», разгромившему колонну бронетехники ВСУ на Запорожском направлении в рамках спецоперации.

    Курская битва (битва на Курской дуге), продолжавшаяся с 5 июля по 23 августа 1943 года, стала одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны. Она также была одним из самых крупных столкновений вооруженных сил СССР и Германии. В ней участвовали около 4 млн человек с обеих сторон, более 10 тыс. танков и 11 тыс. самолетов. После этой битвы стратегическую инициативу перехватила антигитлеровская коалиция.

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    24 августа 2023, 17:23
    Путин пообещал помочь с лечением механика-водителя танка «Алеша»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Механику-водителю танка «Алеша» помогут с лечением ранения, полученного им в зоне СВО, заявил президент Владимир Путин на встрече с экипажем боевой машины.

    Главе государства во время встречи рассказали, что механик-водитель получил ранение в ходе боевых действий, ему требуется лечение из-за трещины в височной части головы, передает РИА «Новости».

    Также президенту доложили, что боец не смог получить награду и до сих пор находится в зоне боевых действий.

    «Так и сделаем, обязательно, хорошо, что вы сказали... не переживайте, все сделаем в лучшем виде. Вы о нем не забывайте, и никто не забудет, здесь нет никаких сомнений», – сказал Путин .

    Накануне Путин лично вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша». Напомним, экипаж танка «Алеша» представлен к званию Героев России. Во время боя на Запорожском направлении им уничтожены два украинских танка Т-72Б, бронетранспортер М113 и пять бронетранспортеров MaxxPro с десантом.

    Ранее механик-водитель российского танка «Алеша» рассказал о подвиге своего экипажа, остановившего в одиночку колонну бронетехники ВСУ. Министр обороны Сергей Шойгу за проявленное мужество и героизм представил к государственным наградам экипаж танка.


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    23 августа 2023, 21:25
    Путин прибыл на мероприятия в честь 80-летия победы в Курской битве

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин прибыл на мероприятия в честь 80-летия победы в Курской битве.

    «Сегодня мы отмечаем 80-ю годовщину победы на Курской дуге, Курской битвы. Сердечно поздравляю с этим событием всех граждан России и, конечно, в первую очередь наших дорогих ветеранов», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в день празднования годовщины победы в Курской битве подчеркнул, что в настоящее время, как и в 1943 году, победа будет за Россией.

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    24 августа 2023, 11:17
    Путин назвал согласование декларации саммита БРИКС непростым

    Tекст: Алина Власенко

    Согласование декларации саммита БРИКС оказалось непростым, но президент ЮАР Сирил Рамафоса проявил удивительное дипломатическое искусство, заявил президент России Владимир Путин по итогам саммита.

    «Работа была непростой», – заявил Путин, добавив, что Рамафоса проявил удивительное дипломатическое искусство при согласовании всех позиций, в том числе касающихся расширения БРИКС.

    Путин также поздравил новые страны БРИКС, заверив, что Россия будет продолжать работать над расширением влияния объединения в мире, передает ТАСС.

    Ранее стало известно, что в состав БРИКС с 1 января 2024 года войдут Аргентина, Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.

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    24 августа 2023, 12:43
    Путин: Россия будет выстраивать отношения со всеми странами БРИКС и «аутрич»

    Путин заявил о готовности России выстраивать отношения со всеми странами БРИКС и «аутрич»

    Tекст: Алина Власенко

    Москва намерена выстраивать справедливые отношения со всеми странами БРИКС и «аутрич», заявил президент Владимир Путин.

    Российский лидер напомнил, что в 2024 году Россия будет председательствовать в БРИКС, передает РИА «Новости».

    «Будем выстраивать работу именно прежде всего со странами, которые подключаются к работе как раз в формате БРИКС плюс/аутрич», – сказал Путин.

    Ранее Путин заявил, что российская сторона делает все возможное для борьбы с голодом в мире и недопущения продовольственного кризиса.

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    24 августа 2023, 12:18
    Путин заявил о попытках стран «золотого миллиарда» сохранить однополярный мир

    Tекст: Алина Власенко

    Государства «золотого миллиарда» предпринимают любые попытки для сохранения однополярного мира, который выгоден им, заявил президент Владимир Путин на встрече в формате «БРИКС плюс/аутрич».

    Российский лидер подчеркнул, что однополярный мир «их устраивает» и «выгоден им», передает ТАСС.

    Путин также заявил, что БРИКС ни с кем не соревнуется и никому себя не противопоставляет, но у создания многополярного миропорядка есть непримиримые противники.

    Кроме того президент подчеркнул, что ряд стран не стесняются оправдывать неонацизм, ксенофобию, экстремизм разного толка и попустительствуют терроризму.

    Ранее лидеры стран БРИКС выразили обеспокоенность применением односторонних санкций и их негативными последствиями для развивающихся государств.

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    24 августа 2023, 12:48
    Путин заявил об отсутствии альтернативы нефти и газу в ближайшей перспективе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ближайшее время в мире не будет альтернативы нефти, газу и другому углеводородному топливу, заявил президент Владимир Путин, выступая по видео-конференц-связи на встрече в формате «БРИКС плюс/аутрич».

    Эксперты оценили, что к 2050 году население Земли вырастет на 1,7 млрд человек, а мировой спрос на энергию – на 22%», указал глава российского государства, передает ТАСС.

    Путин указал, что спрос будет расти прежде всего в наименее развитых и в развивающихся странах.

    В обозримом будущем альтернатив углеродному топливу не будет, добавил Путин. В связи с этим энергопереход к низкоэмиссионной экономике должен быть постепенным, сбалансированным, тщательно выверенным, учитывающим национальные особенности и возможности стран.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что альтернативные источники энергии в перспективе не смогут обеспечить поступательное развитие стран.

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    24 августа 2023, 12:25
    Путин раскритиковал «радикальный неолиберализм» против традиционных ценностей

    Путин раскритиковал направленный против традиционных ценностей «радикальный неолиберализм»

    Tекст: Алина Власенко

    Президент Владимир Путин на встрече в формате «БРИКС плюс/аутрич» раскритиковал навязываемый Западом «радикальный неолиберализм», направленный против традиционных ценностей.

    По словам президента, «радикальный неолиберализм» направлен на уничтожение традиционных ценностей, в том числе институт семьи, уважение национальных и религиозных традиций. Путин подчеркнул, что это представляет угрозу становлению нового миропорядка, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что государства «золотого миллиарда» предпринимают любые попытки для сохранения однополярного мира, который выгоден им.

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    24 августа 2023, 17:01
    В Совфеде указали на ключевую роль России в развитии БРИКС

    Сенатор Долгов: Активная политика России подталкивает многие страны к сотрудничеству с Москвой и вступлению в БРИКС

    В Совфеде указали на ключевую роль России в развитии БРИКС
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Tекст: Дарья Волкова,
    Илья Абрамов

    Россия приложила огромные усилия для превращения БРИКС в авторитетную международную организацию. Тем самым наша страна заложила основы для формирования нового многополярного мира. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил на форуме БРИКС о попытках государств «золотого миллиарда» сохранить однополярный мир.

    «Благодаря усилиям России и нашего президента БРИКС как организация проделала большой путь. В основе взаимодействия стран-участниц лежит стремление к суверенитету и поддержка традиционных ценностей. Сегодня наша страна является оплотом этих качеств в мире, что привлекает другие государства», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Кроме того, многие страны видят стремление России противостоять западной гегемонии. Мы сдерживаем неоколониализм на Украине, Ближнем Востоке и в ряде других регионов, особенно в Африке. Это подталкивает государства к сотрудничеству с Москвой и вступлению в БРИКС», – отмечает он.

    «Таким образом Россия вместе с партнерами запустила процесс формирования нового многополярного мира, а БРИКС стала одной из его основ. Организация привлекает страны, которые желают сотрудничать на основе взаимного уважения и норм международного права», – подчеркнул собеседник.

    «БРИКС стала одной из самых активно развивающихся международных организаций. Уже сейчас она обогнала G7 по вкладу в мировую финансовую систему. Теперь мы стремимся обеспечить экономический суверенитет и безопасность с помощью отказа от доллара как средства платежа между странами-членами», – акцентирует сенатор.

    «Развитие этих тенденций продолжится и во время председательства России в БРИКС в следующем году. Нами была выстроена мощнейшая программа. Мы будем работать не только на экономическом направлении, но и на политическом и культурно-гуманитарном. Таким образом БРИКС станет еще более перспективным объединением», – резюмировал Долгов.

    Ранее президент России Владимир Путин на встрече в формате «БРИКС плюс/аутрич» заявил, что государства «золотого миллиарда» предпринимают любые попытки для сохранения однополярного мира, который выгоден им. Путин также подчеркнул, что БРИКС ни с кем не соревнуется и никому себя не противопоставляет, но у создания многополярного миропорядка есть непримиримые противники.

    Кроме того, президент отметил, что ряд стран не стесняются оправдывать неонацизм, ксенофобию, экстремизм разного толка и попустительствуют терроризму.

    В ходе своего выступления Путин также подчеркнул, что российская сторона делает все возможное для борьбы с голодом в мире и недопущения продовольственного кризиса. «Особое внимание наша страна уделяет вопросам, касающимся обеспечения африканских государств и мировых рынков в целом продовольствием и удобрениями», – сказал он.

    Кроме того, президент России обозначил важность вопросов, связанных с созданием единой расчетной единицы и использования нацвалют в торговле между странами – участницами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).

    В рамках заседания лидеров стран организации глава Российского государства заявил о готовности Москвы работать над принятием новых членов в состав блока. На саммите было объявлено о вхождении в состав БРИКС шести новых государств. Об этом сообщил президент ЮАР Сирил Рамафоса. Он уточнил, что с 2024 года участниками организации станут Аргентина, Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.

    Согласно подсчетам, БРИКС после расширения более чем вдвое превзойдет G7 по площади и более чем вчетверо по численности населения. Кроме того, Рамафоса сообщил, что страны-участницы подписали итоговую декларацию саммита, которая получила название «Йоханнесбург-2».

    Путин назвал согласование декларации непростым. Однако, по его мнению, лидер ЮАР проявил удивительное дипломатическое искусство при утверждении всех позиций, включая и расширение БРИКС. Ранее был согласован документ с принципами принятия в объединение новых членов.

    Напомним, именно Россия будет председательствовать в БРИКС в следующем году. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как именно РФ может усилить объединение.

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    Семья БРИКС усиливает суверенитет России

    Западная пресса подводит итоги прошедшего в ЮАР саммита БРИКС. На нем были затронуты две главные темы: расширение объединения и экономические вопросы, в частности отказ от доллара. Оба эти аспекта нервируют западных аналитиков, которые находят в происходящем неприятные для Запада свидетельства укрепления суверенитета России и ее ближайших партнеров. Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • США требуют от ВСУ сменить тактику

      Как пишет одна из главных газет США The New York Times, американское и натовское командование настойчиво советуют Киеву сменить тактику так называемого контрнаступления ВСУ, пока оно не провалилось окончательно. При этом украинцы их не особо слушают. Что происходит?

    • Зеленский выпросил истребители

      Президент Украины Владимир Зеленский побывал в Нидерландах и Дании, где торжественно объявил о том, что американские истребители F-16 у ВСУ все-таки будут – датчане и голландцы согласились отдать Киеву свои. Почему именно они согласились? И как это повлияет на СВО?

    • Зачем Боррель хамит России

      Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель окончательно отключился от реальности. В очередном интервью с хамскими выпадами в адрес России он назвал ее «экономическим карликом» и «заправочной станцией с ядерным оружием». Как нам на такое реагировать?

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