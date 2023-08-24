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Анна Цивилева: Участники СВО все чаще становятся сотрудниками фонда «Защитники Отечества»
Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева рассказала об особенностях работы региональных филиалов
В региональных филиалах фонда созданы службы «одного окна», которые объединяют в себе МФЦ, «Госуслуги», службы занятости и медицинскую экспертизу. Это позволяет упростить и сделать более эффективной работу с ветеранами СВО и семьями погибших, сказала газете ВЗГЛЯД председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева. Напомним, 24 августа в Москве состоялось заседание наблюдательного совета фонда.
«Мы очень часто посещаем региональные филиалы нашего фонда. Необходимо отметить, что губернаторы очень ответственно отнеслись к своему делу и предоставили филиалам фонда современные помещения. Все сделано для того, чтобы работа с бойцами и семьями погибших велась в комфортных условиях», – сказала председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.
«В помещениях организованы детские комнаты. Созданы службы «одного окна», которые объединяют МФЦ, «Госуслуги», службу занятости и медико-социальную экспертизу. Это позволяет решить большую часть вопросов в одном месте», – подчеркивает она.
«Изначально мы подбирали социальных работников с большим опытом, но даже они не выдерживали психологической нагрузки. Сейчас нашими сотрудниками все чаще становятся участники СВО. У нас трудятся 155 ветеранов, из которых 26 инвалиды, а также 55 матерей и вдов погибших бойцов. Эти люди нашли в себе силы преодолеть трудности и теперь помогают нуждающимся», – отмечает собеседница.
«Нас также поддерживают другие общественные организации. Например, Комитет семей воинов Отечества или союзы ветеранов Чечни и Афганистана. Надо сказать, что солдаты, в каком бы конфликте они ни участвовали, образуют настоящее боевое братство. Они когда-то пришли с фронта и теперь помогают другим ребятам вернуться к мирной жизни», – резюмировала Цивилева.
Напомним, 24 августа состоялось заседание наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества». В ходе заседания с докладом о деятельности организации выступила Анна Цивилева. Она подчеркнула, что сотрудники индивидуально рассматривают каждую жизненную ситуацию и оказывают помощь подопечным в полном объеме.
Далее в ходе заседания участники обсудили вопросы протезирования и обеспечения техническими средствами реабилитации, психологической помощи. Подчеркивалось, что эти услуги для ветеранов СВО должны быть доступны в каждом регионе.
На заседании также обсуждались вопросы сохранения и восстановления психологического благополучия ветеранов СВО и членов семей погибших, а также адаптации к новым условиям жизни и гармонизации семейных отношений.