Хорватия стала одним из самых верных союзников Украины. Это не удивляет, если вспомнить схожесть бандеровцев и усташей в годы Второй мировой войны. Но хорватская мотивация в противостоянии России и Сербии скорее схожа с польской, а не с украинской.0 комментариев
В Министерстве просвещения рассказали о поддержке образования в Хакасии
О мерах поддержки и нововведениях нового учебного года на педагогической конференции в Абакане сотрудникам образовательных организаций города рассказал первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев.
Бугаев прибыл в регион по приглашению депутата Госдумы от Хакасии (фракция «Единая Россия») Сергея Сокола. В режиме видеоконференции к учителям обратился и министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Он поблагодарил педагогов за самоотверженный труд и отметил важность усиления мер поддержки учителей.
«Мы понимаем, что нужно делать больше и в этом направлении. Надо принимать закон о защите учителя, о статусе педагога. Сегодня эти инициативы мы разрабатываем вместе с вами, уважаемые коллеги», – сказал Кравцов, обращаясь к собравшимся в зале, передает «Пульс Хакасии».
Сокол поблагодарил министра просвещения за личную включенность в сложившуюся в Хакасии ситуацию. Ранее Кравцов пообещал разобраться со проблемами, которые возникли в системе начисления зарплат учителей.
В свою очередь Бугаев акцентировал внимание на мерах поддержки, которые гарантирует педагогам федеральный центр. «Президентом нашей страны принимаются беспрецедентные решения в этой части. 5 тыс. доплата классному руководителю, поддержка семей в виде горячего питания для начальных классов. Это беспрецедентная мера, которая принимается при поддержке наших депутатов, фракцией «Единая Россия» в том числе. И конечно, важно, что здесь звучит мнение регионов», – сказал он.
Несколькими днями ранее, обращаясь к учителям Алтайского района, Кравцов анонсировал нововведения, которые педагоги смогут оценить в новом учебном году. Он рассказал, что с 1 сентября будут вводиться новые квалификационные требования – педагог-методист и педагог-наставник, чтобы у каждого учителя была возможность повышать квалификацию.
Также сокращен перечень документов, которые приходится заполнять учителям. Соответствующие изменения в законодательство внесли единороссы в Госдуме.
С нового учебного года победители профессиональных конкурсов «Учитель года», «Директор года», «Воспитатель года» и других начнут получать денежные выплаты в 200 тысяч рублей. На четверть увеличится количество денежных премий учителям за достижения в педагогической деятельности.