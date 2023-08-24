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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Хорватия – это балканская Польша

    Хорватия стала одним из самых верных союзников Украины. Это не удивляет, если вспомнить схожесть бандеровцев и усташей в годы Второй мировой войны. Но хорватская мотивация в противостоянии России и Сербии скорее схожа с польской, а не с украинской.

    0 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Запад ведет культурное расчеловечивание

    Каждое племя создавало свою систему установлений, обрядов, табу. Так было когда-то и на Западе, который имел великую культуру сдерживания. И вот теперь мы присутствуем при грандиозном эксперименте, который состоит в том, чтобы вырастить племя людей, не умеющее откладывать желания. Племя людей-животных.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов У России есть все, чтобы стать центром новой глобализации

    Нас прежде всего интересует роль России в новой глобализации. Это уже точно не будет роль «ученика в школе демократии». Но это не значит, что достойное место в новом многополярном мире гарантировано нам автоматически. Прежде мы копировали чужое, теперь настало время проявить свое оригинальное, уяснить его для себя и предложить миру.

    33 комментария
    24 августа 2023, 12:21

    МиГ-31 не допустил нарушения госграницы самолетом Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский МиГ-31 не допустил нарушения российской госграницы самолетом базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии над Баренцевым морем, сообщили в Национальном центре управления обороной России (НЦУО).

    Согласно сообщению НЦУО, 24 августа над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к госгранице России воздушная цель. В итоге в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава ПВО Северного флота, экипаж которого идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии, передает ТАСС.

    В НЦУО отметили, что при приближении российского истребителя иностранный военный самолет выполнил разворот от госграницы России.

    Как отметили в ведомстве, нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено, полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства и опасного сближения с воздушным судном иностранного государства.

    Напомним, МиГ-31 уже перехватывал в Баренцевом море норвежский «Посейдон».

    23 августа 2023, 22:45
    Падение самолета Пригожина: что известно о катастрофе
    Падение самолета Пригожина: что известно о катастрофе
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Евгений Романов

    В среду в Тверской области вблизи населенного пункта Куженкино упал бизнес-джет Embraer Legacy 600. Самолет летел из Москвы в Санкт-Петербург. Среди пассажиров значился владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. По предварительным данным, все пассажиры и члены экипажа погибли. Следователи рассматривают несколько версий случившегося.

    В среду МЧС РФ сообщило, что частный самолет Embraer-135 (ЕВМ-135BJ) упал в Тверской области неподалеку от населенного пункта Куженкино около 18:40 мск. О причинах ЧП не сообщается. По предварительным данным, все пассажиры и члены экипажа погибли. МЧС уточняло, что на борту находились десять человек, из них три члена экипажа.

    Кроме того, среди пассажиров, как уточнили в Росавиации, значился бизнесмен и владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Однако официальных данных о том, находился ли бизнесмен на борту, в первые часы после ЧП не было. Росавиация начала расследование катастрофы.

    По данным Росавиации, самолет, который следовал по маршруту Москва – Санкт-Петербург, принадлежал ООО «МНТ-Аэро» (специализируется на бизнес-перевозках).

    Следственный комитет завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК РФ). «Будут назначены все необходимые судебные экспертизы, проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы», – добавили в СК.

    Как сообщил источник РБК в правоохранительных органах, следствие рассматривает различные версии падения бизнес-джета, включая «внешнее воздействие» и ошибку пилота. Губернатор Тверской области Игорь Руденя взял на контроль ситуацию с самолетом.

    После подтверждений авиапроисшествия появились сообщения со ссылкой на данные сервиса Flightradar об еще одном самолете, связанном со структурами Пригожина, который находился в воздушном пространстве над Москвой и затем совершил посадку в аэропорту Остафьево.

    Коментарии (155)
    23 августа 2023, 20:11
    Среди пассажиров разбившегося под Тверью самолета значился Евгений Пригожин

    Росавиация: Среди пассажиров разбившегося в Тверской области самолета был Евгений Пригожин

    Среди пассажиров разбившегося под Тверью самолета значился Евгений Пригожин
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Вера Басилая

    В самолете, разбившемся в Тверской области, среди пассажиров значился Евгений Пригожин, сообщает Росавиация.

    Росавиация сообщила, что в списках пассажиров потерпевшего крушение частного самолета в районе деревни Круженкино в Тверской области значился Евгений Пригожин, начато расследование причин катастрофы, передает ТАСС.

    Ранее стало известно, что бизнес-джет Embraer разбился в Тверской области, он летел из Москвы в Санкт-Петербург, все находившиеся на борту десять человек, семь пассажиров и три члена экипажа, погибли.

    Коментарии (121)
    24 августа 2023, 02:19
    Стало известно о единственной девушке на борту разбившегося самолета Пригожина

    «МК»: Единственной девушкой на борту разбившегося самолета Пригожина была стюардесса Распопова

    Стало известно о единственной девушке на борту разбившегося самолета Пригожина
    @ @kristina.yadrevskay

    Tекст: Ольга Никитина

    На борту бизнес-джета Embraer Legacy 600, потерпевшего крушение в Тверской области, находилась одна девушка – стюардесса Кристина Распопова.

    39-летняя Кристина Распопова раньше жила в Москве, но, устроившись в «МНТ Аэро», переехала в Санкт-Петербург, пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на данные Telegram-каналов.

    За несколько часов до вылета Распопова, как сообщается, рассказала родным, что их рейс задерживается.

    Ранее Росавиация со ссылкой на данные авиакомпании опубликовала имена семи пассажиров и троих членов экипажабизнес-джета Embraer Legacy 600, потерпевшего крушение в Тверской области. Среди пассажиров значатся Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин.

    Коментарии (19)
    23 августа 2023, 23:09
    Росавиация опубликовала список пассажиров разбившегося под Тверью самолета
    Росавиация опубликовала список пассажиров разбившегося под Тверью самолета
    @ Люба Островская/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Росавиация со ссылкой на данные авиакомпании опубликовала имена всех пассажиров бизнес-джета Embraer Legacy 600, потерпевшего крушение в Тверской области. Среди них значатся Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин.

    Список из семи пассажиров и троих членов экипажа опубликован в Telegram-канале Росавиации.

    Так, на борту находились следующие пассажиры: Propustin Sergey, Makaryan Evgeniy, Totmin Aleksandr, Chekalov Valeriy, Utkin Dmitriy, Matuseev Nikolay, Prigozhin Evgeniy.

    И члены экипажа: командир Levshin Aleksei, второй пилот Karimov Rustam, бортпроводник Raspopova Kristina.

    Отмечается, что полет выполнялся на основании разрешения на использование воздушного пространства, выданного в установленном порядке.

    Напомним, в среду в Тверской области вблизи населенного пункта Куженкино упал бизнес-джет Embraer Legacy 600, следовавший из Москвы в Санкт-Петербург. Среди пассажиров значился владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. По предварительным данным, все пассажиры и члены экипажа погибли.

    Коментарии (99)
    23 августа 2023, 19:10
    Эксперт: Заявления Бербок о минных полях указывают на ее невежество

    Политолог Шеслер: Отсутствием реакции на слова Бербок о минных полях западное общество демонстрирует свою деградацию

    Эксперт: Заявления Бербок о минных полях указывают на ее невежество
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Волкова

    Больше всего поражают не столько ошибки Анналены Бербок в заявлении о минных полях размером с Западную Германию, сколько отсутствие реакции на эти ошибки в западном обществе. Европейцы слепо верят всему, даже если это откровенный бред. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Лариса Шеслер. Ранее глава МИД ФРГ заявила, что Россия соорудила в зоне СВО минные поля размером с Западную Германию.

    «Говоря о площади заминированных Россией полей в зоне спецоперации, Бербок поражает своей дремучестью в вопросах географии. Вся территория, которую сегодня контролирует Россия в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, в несколько раз меньше площади Западной Германии», – сказала Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины.

    «В частности, площадь подконтрольных России районов Запорожской и Херсонской областей составляет менее 25 тыс. кв. км – это в 10 раз меньше Западной Германии. Пусть министр иностранных дел ФРГ прикинет, какую часть этой территории занимают минные поля», – добавила собеседница.

    «Помимо участков фронта, туда входят города и районы, находящиеся в относительном тылу – Мариуполь, Бердянск, Луганск, Краснодон. Они тоже все заминированы? Нет! Странно, что глава внешнеполитического ведомства не знает и не понимает таких элементарных вещей, но без толики сомнения делает публичные заявления», – рассуждает политолог.

    «По-видимому, западным политикам важно крупными мазками нарисовать картину апокалипсиса европейского масштаба, чтобы поразить впечатлительных европейских обывателей. И правдоподобность таких высказываний никто проверять не будет», – считает политолог.

    «На самом деле, совершенно очевидно, когда человек говорит про «разворот политики на 360 градусов», применение танков «во времена Наполеона» и города «за сотни тыс. км от Берлина», он не просто оговаривается. Это свидетельство низкого уровня знаний и невежества», – отметила она.

    «Но лично меня поражает реакция западного общества, точнее, ее отсутствие. Там никого не удивляют такие слова. На мой взгляд, это во многом характеризует и само общество. Люди очень сильно подвержены влиянию СМИ и политиков. Они совершенно не думают самостоятельно, а лишь слепо верят в то, что им говорят. Невежество становится нормой на Западе», – заключила Шеслер.

    Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Россия соорудила в зоне военной операции гигантские минные поля размером с Западную Германию. Она уточнила, что говорит в первую очередь о ситуации на востоке Украины. По ее словам, в таких условиях украинские силы порой иногда оказываются в ловушке. По мнению главы МИД Германии, основной вопрос сейчас заключается в том, как можно преодолеть эти преграды.

    Напомним, это не первый конфуз немецкого министра иностранных дел. Так, в феврале она предложила президенту России Владимиру Путину «развернуть свой курс на 360 градусов», и тогда весь мир будет счастлив. На заявление дипломата, которое, по сути, означает, что все должно остаться как есть, сразу же обратили внимание в Москве.

    Тогда телеведущий Владимир Соловьев отметил, что она устанавливает рекорды глупости. Прокомментировал слова Бербок и замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев. «Очень забавно, что такие невежественные люди управляют Европой. Без сомнения, знаток геометрии», – цитирует его ТАСС.

    В свою очередь официальный представитель МИД Мария Захарова рекомендовала Бербок «выучить хоть один школьный предмет». В противном случае, отмечает Захарова, «возможности обеспечить безопасность Германии на долгосрочной основе при ее правлении нет».

    Осенью минувшего года Бербок во время своего выступления на одном из ток-шоу провела параллель между конфликтом на Украине и войнами «во времена Наполеона». Она отметила, что боевые действия велись проще, поскольку тогда использовались «одни танки».

    Спустя несколько дней Бербок, рассуждая о будущем Германии, заговорила о странах, которые якобы находятся на «сотни тысяч км» от Берлина. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова тогда с иронией предположила, что дипломат говорит о Луне. «Длина окружности Земли по меридиану или по экватору – примерно 40 тыс. км. А от Луны до Земли как раз почти 400 тыс. км», – написала она в Telegram.

    Также на счету Бербок резонансное заявление о «войне против России». Правда, позднее дипломат сказала, что ошиблась, и напомнила пословицу «Не ошибается лишь тот, кто не живет». Между тем в самой Германии высказывание политика восприняли крайне негативно. Так, один из читателей Die Welt написал: «В дипломатии надо уметь держать свой дурной язык под контролем. Она сначала говорит, а потом думает».

    Коментарии (26)
    24 августа 2023, 06:06
    Власти США, Британии и Японии отреагировали на крушение самолета Пригожина
    Власти США, Британии и Японии отреагировали на крушение самолета Пригожина
    @ Виталий Шустров/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Сообщение о крушении в Тверской области бизнес-джета Embraer, на борту которого находился Евгений Пригожин, прокомментировали президент США Джо Байден, Госдеп США, МИД Британии и премьер-министр Японии Фумио Кисида.

    Так, Байден, слова которого приводит пресс-пул Белого дома, признался, что точно не знает, что именно произошло, но сказал при этом, что «не удивлен». Говоря о причинах авиакатастрофы, президент США сказал, что не располагает точными данными, и добавил, что до появления сообщений о крушении самолета «полтора часа тренировался», передает ТАСС.

    Представитель Госдепартамента США заявил, что в ведомстве видели сообщения о крушении самолета Пригожина. «Если они подтвердятся, никто не будет удивлен», – сказал он, не дав никаких пояснений этим словам.

    В заявлении МИД Соединенного Королевства говорится, что Лондон «отслеживает ситуацию тщательным образом», сообщает телеканал Sky News.

    Японский премьер Фумио Кисида со своей стороны заявил, что правительство страны будет внимательно следить за развитием ситуации в России после крушения самолета Пригожина, передает Kyodo.

    Напомним, на месте крушения самолета Embraer под Тверью обнаружены останки всех десяти человек – семи пассажиров и троих членов экипажа. Среди пассажиров значатся Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин.

    Коментарии (25)
    23 августа 2023, 19:20
    Задержанный мигрант признал вину и сказал, зачем ударил девушку на пробежке

    Tекст: Ольга Иванова

    Мужчина, который ударил девушку на утренней пробежке в подмосковном Нахабине, признал вину, следует из видео, предоставленном в пресс-центре МВД России.

    На видео он признает свою вину, а также говорит, что приехал в Россию работать. Также мужчина добавил, что девушку ударил, чтобы спасти «ее от греха», передает ТАСС.

    Источник РИА «Новости» в правоохранительных органах уточнил, что задержанный является уроженцем одной из стран Средней Азии, 2003 года рождения.

    Утром во вторник мужчина на улице Белобородова в подмосковном Нахабине ударил кулаком по лицу девушку, которая была на утренней пробежке в слишком коротких, по мнению нападавшего, шортах.

    Позже в Московской области задержали подозреваемого в нападении на девушку во время пробежки, возбуждено уголовное дело.

    Коментарии (47)
    23 августа 2023, 21:36
    Путин вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша»
    Путин вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша»
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В день юбилея Курской битвы президент России Владимир Путин лично вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша», разгромившему колонну бронетехники ВСУ на Запорожском направлении в рамках спецоперации.

    Путин заявил, что военнослужащие 127-й мотострелковой дивизии пятой общевойсковой армии не только одержали победу над противником, но и спасли своих товарищей, передает РИА «Новости».

    «Этот слаженный танковый экипаж вступил в бой с превосходящими силами противника и совершил, казалось бы, невозможное, совершил подвиг – не только одержал победу в бою, но и спас своих товарищей, чей танк оказался подбитым», – сказал Путин. Он также поблагодарил военнослужащих за службу.

    Напомним, экипаж танка «Алеша» представлен к званию Героев России. Во время боя на Запорожском направлении им уничтожены два украинских танка Т-72Б, бронетранспортер М113 и пять бронетранспортеров MaxxPro с десантом.

    Ранее механик-водитель российского танка «Алеша» рассказал о подвиге своего экипажа, остановившего в одиночку колонну бронетехники ВСУ. Министр обороны Сергей Шойгу за проявленное мужество и героизм представил к государственным наградам экипаж танка.

    Коментарии (25)
    23 августа 2023, 16:57
    Балицкий анонсировал «много интересного» на фронтах СВО осенью

    Врио губернатора Запорожской области Балицкий анонсировал «много интересного» на фронтах СВО осенью

    Балицкий анонсировал «много интересного» на фронтах СВО осенью
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий после разговора о спецоперации с президентом России Владимиром Путиным анонсировал «много интересного» на фронтах СВО, об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

    По его словам, Путин в ходе беседы подтвердил, что «мы еще ничего не начинали» и «осенью будет очень много интересного», передает РИА «Новости».

    Напомним, Россия в ходе спецоперации стремится закончить войну на Украине, развязанную Западом, заявил президент России Владимир Путин, выступая по видеосвязи на заседании лидеров БРИКС.

    Коментарии (41)
    24 августа 2023, 01:21
    В Киеве рассказали, как последний резерв ВСУ нарвался на российскую «цитадель»

    Экс-советник Кучмы Соскин: Последний резерв ВСУ несет тяжелые потери на Запорожском направлении

    В Киеве рассказали, как последний резерв ВСУ нарвался на российскую «цитадель»
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Ольга Никитина

    Недавно брошенная в бой на Запорожском направлении 82-я десантно-штурмовая бригада ВСУ сильно пострадала, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

    Соскин в блоге на YouTube рассказал, что подразделение несет серьезные потери. По его словам, до 82-й в боях на этом направлении участвовала другая бригада, она тоже «многое потеряла», передает РИА «Новости».

    Украинский эксперт отметил, что последние резервы ВСУ «нарвались» на южном участке фронта на прекрасно укрепленную российскую «цитадель». Выдержать столкновения высокой интенсивности украинские военные не смогли, констатировал он.

    Киевский режим, как отметил бывший советник Кучмы, намеренно засекретил данные о потерях, чтобы скрыть катастрофу летнего контрнаступления ВСУ.

    Западные СМИ писали ранее, что решение ввести в бой 82-ую бригаду означает, что украинское военное руководство в надежде добиться успехов в ходе контрнаступления «решило поставить на стол все свои фишки».

    Коментарии (8)
    24 августа 2023, 00:07
    В США предсказали бегство ВСУ за Днепр

    Экс-разведчик ВС США Риттер: ВСУ придется отступить за Днепр из-за удара России

    В США предсказали бегство ВСУ за Днепр
    @ t.me/V_Zelenskiy_official

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинским вооруженным силам из-за значительных потерь в живой силе и боевой техники придется установить линию обороны по Днепру, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

    Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону сказал, что ВСУ придется снять войска с Запорожья, отправив их на другие направления для закрытия там брешей. В этой ситуации, считает эксперт, российские силы задействуют главные ударные силы и обвалят фронт, передает РИА «Новости».

    После этого, считает Риттер, украинская сторона перейдет к тактике мобильной обороны, однако из-за нехватки ресурсов она не сработает.

    В конечном итоге атака с российской стороны заставит украинских военных отступить за Днепр, чтобы сохранить оставшуюся часть подразделений, заключил эксперт.

    Ранее Риттер заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский решил пожертвовать 400 тыс. украинских мужчин «в неудачном натовском гамбите».

    Коментарии (17)
    23 августа 2023, 20:45
    ВС России уничтожили пять катеров с десантом ВСУ

    Минобороны: ВС России уничтожили пять лодок и катеров с десантом ВСУ

    ВС России уничтожили пять катеров с десантом ВСУ
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Вера Басилая

    При попытке переброски украинских военных через Днепр были уничтожены пять быстроходных лодок и катеров ВСУ, заявил начальник пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян.

    По его словам, военнослужащими артиллерийских подразделений группировки «Днепр» уничтожены пять быстроходных лодок и катеров противника, а также до 20 военнослужащих ВСУ, которые готовились к переброске через Днепр, следует из Telegram-канала Минобороны.

    Ранее ВС России уничтожили две лодки и миномет ВСУ в островной зоне в Херсонской области.

    Коментарии (5)
    24 августа 2023, 07:12
    Названы пять стран, которые войдут в БРИКС

    UOL: Новыми членами БРИКС станут пять стран

    Названы пять стран, которые войдут в БРИКС
    @ Prime Ministers Office/Press Inf/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Новыми участниками объединения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) станут еще пять стран – Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия, сообщают СМИ со ссылкой на проект итогового документа саммита группы.

    Одним из основных критериев выбора, как сообщает женевский корреспондент бразильского портала UOL Жамил Шад, был географический фактор, позволяющий обеспечить баланс внутри объединения, передает ТАСС.

    По информации журналиста, исходя из этого принципа рассматривается возможность присоединения к БРИКС еще одной африканской страны.

    Власти Бразилии, как сообщил Шад, также хотели бы включения Индонезии в объединение, однако Джакарта пока не готова присоединиться к БРИКС.

    Напомним, заявки на вступление в БРИКС подали 22 страны.

    Ранее сообщалось, что лидеры БРИКС согласовали документ с принципами принятия в объединение новых членов.

    Коментарии (11)
    23 августа 2023, 21:10
    На месте падения самолета в Тверской области обнаружены тела восьми погибших

    На месте падения частного самолета в Тверской области обнаружены тела восьми погибших

    На месте падения самолета в Тверской области обнаружены тела восьми погибших

    Tекст: Ольга Иванова

    Тела восьми погибших обнаружены на месте падения частного самолета в Тверской области, сообщил представитель экстренных служб.

    Он добавил, что поисково-спасательные работы на месте катастрофы самолета около деревни Круженкино продолжаются, передает РИА «Новости».

    Ранее в Росавиации сообщили, что в самолете, разбившемся в Тверской области, среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Сообщалось, что частный бизнес-джет Embraer разбился в Тверской области, он летел из Москвы в Санкт-Петербург, все находившиеся на борту десять человек погибли.

    Коментарии (55)
    23 августа 2023, 15:50
    Индия провела успешную посадку космического аппарата на Луну

    Индия первая в мире провела успешную посадку космического аппарата на Южном полюсе Луны

    Индия провела успешную посадку космического аппарата на Луну
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Индийская автоматическая станция «Чандраян-3» совершила успешную посадку модуля «Викрам» на Южном полюсе естественного спутника Земли, трансляцию прилунения вела Индийская организация космических исследований.

    Аппарат вышел на орбиту Луны 5 августа, спускаемый модуль «Викрам» отделился от него 17 августа и провел две операции по снижению своей орбиты, передает РИА «Новости».

    Сама станция проведет несколько маневров по сближению с Луной, пока ее орбита не сократится до 100 км.

    Полезная нагрузка лунохода этой миссии позволит получить информацию об элементном составе поверхности спутника. У него есть рентгеновский спектрометр альфа-частиц и спектроскоп с лазерным наведением.

    У «Викрама» имеются модули для измерения тепловых свойств поверхности Луны в полярной области. Другое оборудование позволит измерить плазму вокруг места посадки в течение одного лунного дня и сейсмическую активность небесного тела.

    Индия стала четвертой страной после СССР, США и Китая, совершившей мягкую посадку на Луну.

    Коментарии (132)
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    Как российские мины остановили «контрнаступ» Украины

    Почти три месяца украинские формирования продолжают атаки, чтобы хотя бы приблизиться к первой линии российской обороны. Как оказалось, одним из главных препятствий для этого стали обширные минные заграждения. Почему мины оказались столь мощным оружием против ВСУ, что даже разрекламированная западная техника не помогла в решении этой проблемы? Подробности

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    США вмешиваются в украинское наступление

    В западной прессе вышла серия публикаций с критикой украинского контрнаступления. Основное недовольство сводится к тому, что ВСУ разделили свои силы на южном и восточном направлениях, а не сформировали мощный ударный кулак вблизи Мелитополя и Бердянска. Как будет меняться тактический рисунок ВСУ после этой критики и что делать России в случае, если противник начнет реализацию нового подхода? Подробности

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    Как Россия изменит БРИКС

    В Йоханнесбурге завершилась встреча лидеров стран – участниц БРИКС. Главы государств подтвердили готовность планомерно развивать сотрудничество друг с другом. Однако между партнерами остаются существенные разногласия по ряду вопросов. Решать их придется России, которая в следующем году станет председателем объединения. О каких именно противоречиях идет речь и как Москва может их разрешить? Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв
      Хорватия – это балканская Польша

      Хорватия стала одним из самых верных союзников Украины. Это не удивляет, если вспомнить схожесть бандеровцев и усташей в годы Второй мировой войны. Но хорватская мотивация в противостоянии России и Сербии скорее схожа с польской, а не с украинской.

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    • Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов
      Запад ведет культурное расчеловечивание

      Каждое племя создавало свою систему установлений, обрядов, табу. Так было когда-то и на Западе, который имел великую культуру сдерживания. И вот теперь мы присутствуем при грандиозном эксперименте, который состоит в том, чтобы вырастить племя людей, не умеющее откладывать желания. Племя людей-животных.

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    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      У России есть все, чтобы стать центром новой глобализации

      Нас прежде всего интересует роль России в новой глобализации. Это уже точно не будет роль «ученика в школе демократии». Но это не значит, что достойное место в новом многополярном мире гарантировано нам автоматически. Прежде мы копировали чужое, теперь настало время проявить свое оригинальное, уяснить его для себя и предложить миру.

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    • США требуют от ВСУ сменить тактику

      Как пишет одна из главных газет США The New York Times, американское и натовское командование настойчиво советуют Киеву сменить тактику так называемого контрнаступления ВСУ, пока оно не провалилось окончательно. При этом украинцы их не особо слушают. Что происходит?

    • Зеленский выпросил истребители

      Президент Украины Владимир Зеленский побывал в Нидерландах и Дании, где торжественно объявил о том, что американские истребители F-16 у ВСУ все-таки будут – датчане и голландцы согласились отдать Киеву свои. Почему именно они согласились? И как это повлияет на СВО?

    • Зачем Боррель хамит России

      Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель окончательно отключился от реальности. В очередном интервью с хамскими выпадами в адрес России он назвал ее «экономическим карликом» и «заправочной станцией с ядерным оружием». Как нам на такое реагировать?

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