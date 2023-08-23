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Губернатор взял на контроль ЧП с крушением самолета в Тверской области
Губернатор Руденя взял на контроль происшествие с крушением самолета в Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя взял на личный контроль происшествие с крушением самолета в Бологовском районе Тверской области, сообщили в пресс-службе правительства региона.
В сообщении указывается, что в районе села Куженкино Бологовского округа произошло крушение гражданского воздушного судна, семеро пассажиров и трое членов экипажа погибли, передает ТАСС.
По данным пресс-службы, на месте работают сотрудники правоохранительных органов и МЧС. «Устанавливаются детали происшествия, количество погибших в результате крушения гражданского судна уточняется», – добавили в облправительстве. Село Куженкино находится в 16 км от города Бологое и в 170 км от Твери. Местность на данной территории преимущественно лесистая.
Ранее в Росавиации сообщили, что в самолете, разбившемся в Тверской области, среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Сообщалось, что частный бизнес-джет Embraer разбился в Тверской области, он летел из Москвы в Санкт-Петербург, все находившиеся на борту десять человек погибли.