Российские «Зеленые» призвали допустить их к контролю сброса воды с АЭС «Фукусима»

Российские «Зеленые» призвали допустить их экспертов к контролю сброса радиоактивной воды с АЭС «Фукусима»

«Из-за плохой международной репутации Японии в сфере ядерной безопасности мы не верим в успокаивающие заявления японской стороны. Полная непрозрачность процедуры и отказ допускать официальных представителей соседних стран к контролю за происходящими вокруг АЭС «Фукусима» процессами только добавляют нашей подозрительности», – заявил лидер Российской экологической партии «Зеленые» Андрей Нагибин.

В силу возникшей чрезвычайной ситуации воду на АЭС «Фукусима» использовали напрямую для охлаждения реактора, вследствие чего она может иметь существенное радиоактивное загрязнение. По сути, с правовой точки зрения эта вода является радиоактивными отходами, однако японская сторона не приводит данных о степени ее загрязнения. «Полагаем, что решение о сбросе радиоактивных отходов в океан не может быть принято Японией в одностороннем порядке – без учета мнения сопредельных государств», – подчеркнул Нагибин.

Эксперт Российской экологической партии «Зеленые» по климатической повестке Игорь Алабужин напоминает, что построившая АЭС «Фукусима» компания TEPCO (Tokyo Eltctric Power Company) неоднократно была замечена в «экономии» на вопросах безопасности. В свое время компания построила станцию в Фукусиме, не удосужившись провести на должном уровне экспертизу. Затем компания TEPCO не захотела идти на дополнительные расходы, когда японские надзорные органы прямо указали ей на необходимость увеличить высоту дамбы, которая защищала станцию от потенциального затопления. Теперь компания выбрала путь прямого слива радиоактивной воды в океан, почти не скрывая, что он обусловлен дешевизной этого метода по сравнению с другими, более надежными.

«Мы не верим TEPCO и выражаем сожаление, что японское правительство и, что самое странное, МАГАТЭ одобрили план слива радиоактивных вод в Тихий океан. Самые важные и принципиальные вопросы, которые задают другие страны, прежде всего, Россия и Китай, систематически остаются без ответа. В контроле за процессом слива соседним странам отказано», – заявил Алабужин.

Эту точку зрения разделяет и декан факультета заочного и довузовского образования Энергодарского филиала Мелитопольского государственного университета им. Макаренко, 20 лет проработавший на Запорожской АЭС Влад Лавриков: «В докладе МАГАТЭ цифры выглядят красиво, но необходимо, чтобы они были согласованы с соседними странами. В истории Японии были случаи манипуляций данными, поэтому мы не можем доверять японской стороне на слово. Япония и МАГАТЭ могли бы снять все подозрения, обеспечив участие в работе комиссии официальных представителей всех заинтересованных стран, особенно России и Китая. Но этого почему-то не произошло. Поэтому отделаться от нехорошего чувства, что красивые цифры скрывают не очень красивую реальность, я не могу».

Сброс радиоактивной воды с «Фукусимы» в океан может вызвать целый ряд экологических проблем, причем не только для Японии, но и других государств, и, в частности, для России. В случае реализации Японией своих намерений радиоактивному загрязнению подвергнутся как территории, прилегающие к атомной станции, так и находящиеся на значительном удалении от нее. Это может вызвать поступление радионуклидов в организм человека. Главными загрязняющими веществами являются цезий-137 (Cs-137) и стронций-90 (Sr-90) – радионуклиды, способные накапливаться в окружающей среде, включая продукты питания.

Моря Дальнего Востока являются традиционным местом рыбного промысла. Так, в 2023 году объем улова дальневосточных рыбаков достиг 2,6 млн тонн рыбы. Для защиты населения России необходимо срочно принять нормы об усилении контроля радиоактивного загрязнения пищевых продуктов – рыбы и морепродуктов.

Потенциальному радиоактивному воздействию могут подвергнуться не только гидросфера, включая морскую флору и фауну, а также донные отложения и атмосферный воздух. Для оценки данного воздействия необходимо учитывать наличие российских городов в возможной зоне воздействия. Так, ближайшими к точке сброса радиоактивных вод российскими городами являются: Южно-Курильск с 6,6 тыс. населения – 850 км; Владивосток с 600 тыс. населения – 1000 км; Южно-Сахалинск с 175 тыс. населения – 1100 км; Хабаровск с 580 тыс. населения – 1300 км; Комсомольск-на-Амуре с 270 тыс. населения – 1500 км.

«Российская экологическая партия «Зеленые» считает, что необходимо установить в указанных городах счетчики радиоактивности для отслеживания уровня загрязнения воздуха. Вдоль береговой линии и в прибрежных территориальных водах Российской Федерации целесообразно установить плавучие станции для мониторинга радиоактивного фона. Данное решение необходимо принять на федеральном уровне», – заявил лидер «Зеленых».

Напомним, 24 августа начнется сброс очищенной от радиоактивных частиц воды с АЭС «Фукусима-1».