Нас прежде всего интересует роль России в новой глобализации. Это уже точно не будет роль «ученика в школе демократии». Но это не значит, что достойное место в новом многополярном мире гарантировано нам автоматически. Прежде мы копировали чужое, теперь настало время проявить свое оригинальное, уяснить его для себя и предложить миру.17 комментариев
Задержанный мигрант признал вину и сказал, зачем ударил девушку на пробежке
Мужчина, который ударил девушку на утренней пробежке в подмосковном Нахабине, признал вину, следует из видео, предоставленном в пресс-центре МВД России.
На видео он признает свою вину, а также говорит, что приехал в Россию работать. Также мужчина добавил, что девушку ударил, чтобы спасти «ее от греха», передает ТАСС.
Источник РИА «Новости» в правоохранительных органах уточнил, что задержанный является уроженцем одной из стран Средней Азии, 2003 года рождения.
Утром во вторник мужчина на улице Белобородова в подмосковном Нахабине ударил кулаком по лицу девушку, которая была на утренней пробежке в слишком коротких, по мнению нападавшего, шортах.
Позже в Московской области задержали подозреваемого в нападении на девушку во время пробежки, возбуждено уголовное дело.