Задержанный мигрант признал вину и сказал, зачем ударил девушку на пробежке

Tекст: Ольга Иванова

На видео он признает свою вину, а также говорит, что приехал в Россию работать. Также мужчина добавил, что девушку ударил, чтобы спасти «ее от греха», передает ТАСС.

Источник РИА «Новости» в правоохранительных органах уточнил, что задержанный является уроженцем одной из стран Средней Азии, 2003 года рождения.

Утром во вторник мужчина на улице Белобородова в подмосковном Нахабине ударил кулаком по лицу девушку, которая была на утренней пробежке в слишком коротких, по мнению нападавшего, шортах.

Позже в Московской области задержали подозреваемого в нападении на девушку во время пробежки, возбуждено уголовное дело.