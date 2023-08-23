МИД ЮАР заявил об эффективном участии Путина в саммите БРИКС

Путин похвалил работу команды Балицкого в Запорожской области

Tекст: Ольга Никитина

«Я вижу, что вся команда ваша мобилизована – в самом хорошем смысле этого слова. Я надеюсь, что люди это увидят, почувствуют, несмотря на все сложности ситуации, в которой и людям приходится жить, и вам приходится работать. Все-таки ситуация стабилизируется – в экономике, в социальной сфере», – сказал Путин на встрече с Балицким, передает ТАСС.

Балицкий со своей стороны отметил важность предстоящего 1 сентября, поскольку это второй День знаний в жизни региона после воссоединения с Россией. «Сергей Владиленович [Кириенко] вопрос держит на контроле, буквально вчера он был, мы проверяли школы, инспектировали. Все дети, могу сказать с уверенностью, обеспечены учебниками. В школах в полном объеме работают все образовательные и развивающие мероприятия, проводятся кружки. Выплачен в полном объеме учителям, которые ведут внеклассное чтение, объем денег, и также [это] предусмотрено в бюджете. Все школы охраняются по лицензии Росгвардии, во всех школах сегодня у нас обеспечение педагогов и заведений бесплатным питанием, дети первых–четвертых классов получают в полном объеме», – приводятся его слова на сайте Кремля.

Также врио главы Запорожской области доложил главе государства, что сухопутный маршрут вокруг Азовского моря работает в полном объеме. «Нацисты продолжают, конечно, бить по инфраструктуре, Крымский мост для них является целью, мы это понимаем, и то, что было сделано, сегодня дает свои плоды», – сообщил он.

Кроме того, Балицкий сообщил, что, согласно результатам социологических опросов, 87% жителей Запорожской области поддерживают политику президента Путина. Он отметил также, что «Единую Россию» поддерживают 71% избирателей, и выразил уверенность, что партия получит заслуженный результат на выборах.

Чуть ранее Путин встретился в Кремле с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником. Они обсудили ситуацию в регионе и, в частности, подготовку к сентябрьским выборам.

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области.