Экономист: Банк России не будет менять ключевую ставку в этом году

Экономист Клепач предположил, что ЦБ не будет менять ключевую ставку в этом году

Tекст: Александра Юдина

По его словам, ЦБ вряд ли станет снижать ставку до конца года, при тех обстоятельствах, что происходят в данный момент, ставка останется прежней, передает ТАСС.

Также Клепач добавил, что до конца этого года рубль будет немного укрепляться, так как он уже «немного отыгрался и укрепился».

«Дальше может немного укрепляться… все-таки к 90 рублям за доллар вернется», – предположил экономист.

В заключение Клепач отметил, что вопрос остается в том, что система неустойчива, а несмотря на рост цен и экспортную выручку, несколько сделок могут как обваливать, так и резко укреплять курс рубля.

Напомним, ЦБ 15 августа повысил ключевую ставку с 8,5% до 12% годовых. Такое решение, по данным регулятора, принято для ограничения рисков инфляции и ценовой стабильности. Позднее индекс Мосбиржи превысил 3100 пунктов.