Русские туристы, которые активно ринулись в полудружественную–полунедружественную Грузию отдыхать и с деньгами, после концерта The Killers еще подумают: а нафига это нужно. Еще деньги везти этим людям.11 комментариев
В Москве решили перекрыть вход в коллектор, где спускались диггеры
Погибшие в столице при экскурсии по подземелью могли начать спуск по коллектору начала XX века, доступ к нему перекрыт, сообщил источник в экстренных службах.
Участники экскурсии могли зайти под землю в районе Олимпийского проспекта через кирпичный коллектор 1906 года, сообщил собеседник ТАСС.
Они намеревались выйти на поверхность на Трубной площади, но не успели до начала ливня. К коллектору, где нашли погибших, пригнали спецтехнику, чтобы закрыть в него доступ. Коллектор построили для реконструкции подземной системы Неглинки в 1906 году после частых наводнений и обильных дождей.
Между тем организаторы экскурсий с диггерами по подземным коллекторам отменили прогулку по Неглинке. При этом остаются доступны экскурсии для посещения по рекам Чечера и Пресня.
Накануне во время сильного ливня в Москве пропала группа из восьми человек, отправившаяся на экскурсию по подземным коллекторам столицы. В понедельник в Москве-реке обнаружили тела мужчины и девочки. Через некоторое время было найдено еще одно тело.