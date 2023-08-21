Фестиваль исторической реконструкции прошел на площадке «Таврида.АРТ»

Tекст: Алина Власенко

С 17 по 21 августа десятки тематических интерактивов по эпохам античности и Нового времени XVII века развернулись на территории фестиваля «Таврида. АРТ» в рамках Всероссийского фестиваля исторической реконструкции. Зрителям были представлены исторические лагеря на площадках «Боспорское Царство» и «Московское Царство». Участники смогли изучить античную и греческую кулинарию, прядение и ткачество, чеканку скифских накладок, познакомиться с техникой огневого боя и владения холодного оружия стрельцов.



В рамках площадок для зрителей были подготовлены шоу, в которых воины древней Тавриды представили военные соревнования, скифские лучники продемонстрировали свое мастерство, а стрельцы показали приемы обращения с оружием, показательной стрельбой макетов, строевыми приемами с пиками и бердышами. Также участники фестиваля молодого искусства «Таврида. АРТ» смогли пройти увлекательный исторический квест – этапы: мушкетеры, пикинеры, артиллерия, фехтование и исторические настольные игры. Самые активные получили памятные призы с символикой фестиваля.

Насыщенная программа была подготовлена движением «Клубы исторической реконструкции России» совместно с программой Роспатриот Федерального агентства по делам молодежи.

«Реконструкторы уже третий год представляют масштабную историческую площадку на фестивале «Таврида. АРТ» вместе с командой Роспатриот. Наш фестиваль исторической реконструкции несет в себе сохранение традиционных ценностей, также ее можно отнести к креативной индустрии, потому что участники движения Росрекон, все делают в формате экспериментальной археологии – своими собственными руками восстанавливают предметы быта и показывают «живую историю»» – рассказал председатель Координационного совета Росрекон Алексей Новиков.

Он отметил, что тематические площадки в этом году рассказывали о зарождении первых государственных образованиях на территории России и первом русском государстве, о быте и военном деле наших предков.

Всероссийский фестиваль исторической реконструкции призван показать молодежи, как был обустроен быт предков, развить интерес к национальной культуре и сохранении исторической памяти.