Русские туристы, которые активно ринулись в полудружественную–полунедружественную Грузию отдыхать и с деньгами, после концерта The Killers еще подумают: а нафига это нужно. Еще деньги везти этим людям.7 комментариев
Райффайзенбанк анонсировал комиссию в 50% за входящие переводы в долларах
Райффайзенбанк анонсировал введение комиссии в 50% за входящие переводы в долларах
Райффайзенбанк с 1 сентября будет снимать комиссию за входящие денежные переводы в долларах, сообщили в кредитной организации.
Комиссия будет составлять 50% от суммы перевода, минимум –1 тыс. долларов, а максимальный размер комиссии составит 10 тыс. долларов, передает «Коммерсант».
Новые правила распространяются на все входящие переводы. В банке пояснили, что вынуждены ограничить количество входящих переводов в долларах из-за изменения рыночных условий. Клиентам в кредитной организации посоветовали использовать другие способы получения платежа.
Ранее в Райффайзенбанке сообщили, что с 1 августа будут временно приостановлены прием и покупка наличной валюты у россиян.