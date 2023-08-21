Россия и Китай решили расширить масштабы учений военного флота в 2024 году

Tекст: Дмитрий Зубарев

В понедельник отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) зашел в порт Циндао китайской восточной провинции Шаньдун после более чем трех недель совместных патрулирований в Тихом океане.

Как сказал Толбатов в порту, с каждым годом совместные учения увеличивают число этапов, в следующем году состоится еще более расширенное учение с привлечением и еще сухопутной части, передает ТАСС.

По его словам, представители китайской стороны заходили на корабль «Адмирал Трибуц» во время учений, в ходе диалога было достигнуто общее понимание, отработано взаимодействие.

В порту Циндао корабли пробудут до 24 августа, их ждет насыщенная культурная программа, экскурсии, походы в местные музеи и храмы.

Ранее ВМФ России и ВМС Китая отработали передачу грузов на ходу в Тихом океане.