Русские туристы, которые активно ринулись в полудружественную–полунедружественную Грузию отдыхать и с деньгами, после концерта The Killers еще подумают: а нафига это нужно. Еще деньги везти этим людям.5 комментариев
Атака беспилотника отражена в Калужской области
Губернатор Шапша: Атака беспилотника отражена в Калужской области
Атака беспилотника отражена утром в понедельник в Кировском районе Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша.
Глава региона сообщил в Telegram, что на территории Кировского района, несмотря на сложные метеорологические условия, была отражена атака беспилотника. Никто не пострадал, разрушений нет.
Ранее Минобороны сообщило, что утром в понедельник была пресечена попытка Украины совершить террористическую атаку при помощи беспилотника.