Мы и сейчас стоим на плечах достижений советского периода. Благодаря советским успехам у нас есть мощнейшая ПВО и ядерная дубина. Есть ОПК, вот уже полтора года позволяющий вести войну против всего западного мира. Есть экономика, позволяющая выживать даже в обстановке небывалых в истории санкций.57 комментариев
Стало известно о провале переговоров ЭКОВАС с Нигером
Al Arabiya: Переговоры делегации ЭКОВАС с мятежниками в Нигере провалились
Делегация Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) намерена покинуть Нигер после провала переговоров с военными, которые осуществили государственный переворот в этой стране. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.
По его сведениям, Национальный совет спасения родины Нигера во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани отказался освободить свергнутого президента Мохамеда Базума и восстановить его в должности, после чего делегация ЭКОВАС решила покинуть республику, передает ТАСС.
Ранее глава правящего в Нигере Национального совета по защите отечества генерал Абдурахман Тчиани заявил, что армия и народ его страны не хотят войны, но будут готовы «противостоять любому ее проявлению».
Накануне делегация Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), ранее заявившего о планах начать интервенцию, прибыла в Нигер.