Стало известно о провале переговоров ЭКОВАС с Нигером

Al Arabiya: Переговоры делегации ЭКОВАС с мятежниками в Нигере провалились

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его сведениям, Национальный совет спасения родины Нигера во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани отказался освободить свергнутого президента Мохамеда Базума и восстановить его в должности, после чего делегация ЭКОВАС решила покинуть республику, передает ТАСС.

Ранее глава правящего в Нигере Национального совета по защите отечества генерал Абдурахман Тчиани заявил, что армия и народ его страны не хотят войны, но будут готовы «противостоять любому ее проявлению».

Накануне делегация Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), ранее заявившего о планах начать интервенцию, прибыла в Нигер.