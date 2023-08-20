  • В Госдуме призвали учесть ошибки с «Луной-25» в работе над следующей станцией
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    Владислав Исаев Владислав Исаев Вместо слез на могиле СССР лучше принять свою историю

    Мы и сейчас стоим на плечах достижений советского периода. Благодаря советским успехам у нас есть мощнейшая ПВО и ядерная дубина. Есть ОПК, вот уже полтора года позволяющий вести войну против всего западного мира. Есть экономика, позволяющая выживать даже в обстановке небывалых в истории санкций.

    57 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов В Германии наступает Альтернатива

    Даже под жесточайшим прессингом глобализма население Германии все же желает оставаться немцами. Так что 2024 год обещает быть бурным: и европейцам, и американцам надо крепче держаться за поручни.

    5 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский К победе ведет солидарность, а не страх

    Государство, в том числе и во время войны, выстраивается не только сверху, но и снизу. Принцип «начальнику виднее» не всегда хорош в армии и всегда плох в гражданской жизни. А при репрессивной политике, помимо атмосферы общего доносительства, этот принцип становится тотальным.

    20 комментариев
    20 августа 2023, 13:51

    Стало известно о провале переговоров ЭКОВАС с Нигером

    Al Arabiya: Переговоры делегации ЭКОВАС с мятежниками в Нигере провалились

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Делегация Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) намерена покинуть Нигер после провала переговоров с военными, которые осуществили государственный переворот в этой стране. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

    По его сведениям, Национальный совет спасения родины Нигера во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани отказался освободить свергнутого президента Мохамеда Базума и восстановить его в должности, после чего делегация ЭКОВАС решила покинуть республику, передает ТАСС.

    Ранее глава правящего в Нигере Национального совета по защите отечества генерал Абдурахман Тчиани заявил, что армия и народ его страны не хотят войны, но будут готовы «противостоять любому ее проявлению».

    Накануне делегация Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), ранее заявившего о планах начать интервенциюприбыла в Нигер.

    19 августа 2023, 18:37
    Роскосмос сообщил о нештатной ситуации с «Луной-25»

    Роскосмос: Во время перехода «Луны-25» на предпосадочную орбиту произошла нештатная ситуация

    Роскосмос сообщил о нештатной ситуации с «Луной-25»
    @ Пресс-служба Роскосмоса/РКК «Энергия»/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    После выдачи импульса автоматической станции «Луна-25» для перехода на предпосадочную орбиту произошла нештатная ситуация, специалисты изучают, что произошло, сообщили в Роскосмосе.

    В Госкорпорации заявили, что после выдачи импульса АМС «Луна-25» корабль не смог выполнить маневр с заданными параметрами, произошла нештатная ситуация. Сейчас специалисты группы управления анализируют ситуацию, передает ТАСС.

    Ранее «Луна-25» зафиксировала удар микрометеорита о поверхность спутника Земли.

    Напомним, аппарат вышел на орбиту спутника Земли 16 августа, для этого два раза включались его двигатели.

    Коментарии (91)
    20 августа 2023, 07:53
    Стало известно, почему «Луна-25» не показала «следы» американцев на Луне

    Эксперт Эйсмонт: Орбита «Луны-25» не позволяет сфотографировать посадочные модули «Аполлонов» США

    Стало известно, почему «Луна-25» не показала «следы» американцев на Луне
    @ t.me/roscosmos_gk

    Tекст: Ольга Никитина

    Орбита «Луны-25» не позволяет сделать снимки посадочных модулей американских космических кораблей «Аполлон», подтверждающие высадку астронавтов США на спутник Земли, сообщил ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт.

    Эйсмонт сказал РИА «Новости», что подобрать орбиту, чтобы сделать такие фотографии, было бы возможно, однако такой задачи у аппарата не было. На нынешней орбите у аппарата не получится сфотографировать посадочные модули «Аполлонов», пояснил эксперт, добавив, что в целом это не является сверхзадачей.

    17 августа сообщалось, что космический аппарат «Луна-25» сделал первую фотографию земного спутника в ходе облета небесного тела. 20 августа Роскосмос заявил о гибели станции.

    Коментарии (74)
    19 августа 2023, 23:46
    На Западе сообщили о решении генералов ВСУ «поставить на стол все фишки»

    BI: Украинские генералы решили поставить на стол все фишки

    На Западе сообщили о решении генералов ВСУ «поставить на стол все фишки»
    @ t.me/V_Zelenskiy_official

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинское военное руководство в надежде добиться успехов в ходе контрнаступления «решило поставить на стол все свои фишки», пишут западные СМИ.

    В статье Business Insider говорится, что украинские генералы «выставляют все, что они намерены использовать». Так, киевский режим рассчитывает на 82-ю десантно-штурмовую и 46-ю аэромобильную бригады ВСУ. На первую из них приходится половина поставленных Западом боевых машин пехоты, отмечается в публикации.

    Эксперты, мнение которых приводит издание, считают, что украинское контрнаступление будет оставаться «обоснованным» еще на протяжении двух месяцев. При этом они добавляют, что все будет зависеть от напряженности сражений и погодных условий, передает РИА «Новости».

    Ранее Forbes сообщал, что киевский режим направил в зону спецоперации последнее крупное подразделение из резерва – 82-ю десантно-штурмовую бригаду.

    Военный аналитик Михаил Онуфриенко в комментарии газете ВЗГЛЯД говорил, что из-за нехватки резервов украинские генералы начинают бороться за подкрепления.

    Коментарии (19)
    19 августа 2023, 16:40
    В США заявили о начале потери Украиной контроля над Купянском

    Asia Times: Киев начал терять контроль над Купянском

    В США заявили о начале потери Украиной контроля над Купянском
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украина начала терять контроль над ключевым железнодорожным узлом Купянском, который необходим для доставки боеприпасов ВСУ, сообщил журналист Стивен Брайен статье для издания Asia Times.

    Журналист считает, что российские войска продвигаются вперед на харьковском направлении и скоро могут освободить Купянск, который необходим ВСУ для поставок вооружения и боеприпасов, передает Ura.ru.

    Брайен также указал, что украинские войска не смогли прорваться на передовой, понесли огромные потери и используют резервные войска, что, по мнению журналиста, является уже отчаянным шагом. Он считает, что Украина может лишиться эффективных бойцов, и план военных действий ВСУ будет разрушен.

    Ранее сообщалось, что Россия начала наступление в Харьковской области.

    Коментарии (17)
    19 августа 2023, 17:32
    ВС России взяли под контроль 33 населенных пункта Харьковской области

    Глава ВГА Ганчев: ВС России взяли под контроль за неделю еще пять поселков в Харьковской области

    ВС России взяли под контроль 33 населенных пункта Харьковской области
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Территория Харьковской области, подконтрольная российским силам, выросла до 33 населенных пунктов, ВС России взяли еще пять поселков, сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.

    В эфире «Соловьев. Live» он заявил, что российские войска приближаются к пригородам Купянска, есть столкновения в поселке Петропавловка, линия фронта сдвигается к Харькову. По его словам, во всех освобожденных поселках, а их в области сейчас уже 33, серая зона, люди там живут в тяжелых условиях, передает ТАСС.

    Ганчев также добавил, что ВС России ждут жители еще не освобожденных поселков, которые продолжают обстреливать ВСУ на фоне своих неудач на фронте. При этом огонь ведется по поселкам за линией боестолкновения, которые раньше не обстреливались.

    Ранее российские войска отразили четыре атаки на Купянском направлении.

    Коментарии (34)
    19 августа 2023, 15:56
    Российские силы поразили место сбора специалистов ВСУ по боевым дронам в Чернигове
    Российские силы поразили место сбора специалистов ВСУ по боевым дронам в Чернигове

    Tекст: Александра Юдина

    Удар ВС России пришелся на место сбора военных экспертов ВСУ по боевым дронам в Чернигове, замаскированное под фестиваль «Свирепых птичек», сообщил знакомый с ситуацией источник.

    Собеседник показал фотографию приглашения на мероприятие, из которого видно, что оно специально маскировалось под «фестиваль дронов», РИА «Новости».

    Организаторы призывали не надевать военную форму. Также в приглашении написано, что мероприятие является закрытым, содержит чувствительную для обороноспособности страны (представлены разработки) информацию, а также то, что большинство участников – действующие военные.

    Кроме того, снимать или фотографировать участников можно только с их предварительного устного согласия.

    Ранее украинские СМИ сообщили о взрыве в Чернигове – поражено место сбора личного состава ВСУ командного звена. Мероприятие проводилось с соблюдением мер конспирации. Удар пришелся на объект, используемый украинскими военнослужащими.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что нужно обязательно освободить Одессу и Чернигов, однако пока неправильно обозначать сроки.

    Коментарии (42)
    19 августа 2023, 16:07
    МВД Украины рассказало подробности взрыва под Киевом
    МВД Украины рассказало подробности взрыва под Киевом

    Tекст: Кристина Цыцура

    В Киевской области загорелся склад экспертно-криминалистического центра (НИЭКЦ) МВД, несколько сотрудников пострадали, сообщил глава МВД Игорь Клименко.

    Уточняется информация о причинах пожара, который возник в помещении. Пострадали работники экспертной службы, передает РИА «Новости».   

    Сейчас пожар локализован. Клименко добавил, что, по предварительным данным, на месте проводилась экспертиза взрывоопасных предметов, тогда и произошел взрыв.

    Напомним, ранее сообщалось о взрыве под Киевом.

    Коментарии (8)
    19 августа 2023, 17:02
    Экс-разведчик ВС США заявил об успехе ВС России в тылу украинских войск

    Экс-разведчик ВС США Риттер: Россия успешно наносит удары по ВСУ в тылу

    Экс-разведчик ВС США заявил об успехе ВС России в тылу украинских войск
    @ Владимир Жабриков/URA.RU/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Российская армия может наносить удары вглубь территории Украины, ВСУ несут большие потери еще до того, как отправляются на фронт, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

    Риттер в эфире U.S. Tour of Duty отметил, что Россия наносит существенный ущерб ВСУ, моральный дух украинских военных упал, войска несут большие потери, в том числе только что поставленной натовской техники, передает радио Sputnik.

    По мнению экс-разведчика, ВС России успешно выводят из строя украинские системы ПВО, а также доминирует в воздухе. Кроме того, боевые вертолеты «Аллигатор» Ка-52 уничтожают украинскую бронетехнику в зоне СВО.

    Ранее российские силы поразили место сбора специалистов ВСУ по боевым дронам в Чернигове.

    До этого российские военные разгромили отряд ВСУ из 150 человек у Днепра.

    Коментарии (6)
    20 августа 2023, 12:08
    «Луна-25» разбилась о поверхность естественного спутника Земли

    Роскосмос сообщил о прекращении существования станции «Луна-25» после столкновения с поверхностью Луны

    «Луна-25» разбилась о поверхность естественного спутника Земли

    Tекст: Валентина Григоренко

    Станция «Луна-25» прекратила свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны, сообщили в Роскосмосе.

    В сообщении говорится, что, предварительно, из-за отключения фактических параметров импульса от расчетных аппарат «Луна-25» перешел на нерасчетную орбиту и прекратил свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны, передает ТАСС.

    Как указали в Роскосмосе, меры по поиску аппарата и установки с ним связи 19 и 20 августа результатов не дали.

    В пресс-службе напомнили, что 19 августа была предусмотрена выдача импульса для формирования предпосадочной эллиптической орбиты. В госкорпорации добавили, что около 14:57 московского декретного времени связь с аппаратом «Луна-25» прервалась.

    В Роскосмосе подчеркнули, что специальная межведомственная комиссия займется выяснением причин потери автоматической станции «Луна-25».

    Накануне в госкорпорации заявили, что после выдачи импульса автоматической станции «Луна-25» для перехода на предпосадочную орбиту произошла нештатная ситуация.

    Коментарии (105)
    19 августа 2023, 19:25
    Бывший американский разведчик возмутился оскорблениями в адрес России

    Экс-разведчик США Риттер раскритиковал актера Такэя за оскорбления в адрес России

    Бывший американский разведчик возмутился оскорблениями в адрес России
    @ Владимир Жабриков/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший американский разведчик Скотт Риттер раскритиковал актера Джорджа Такэя, сыгравшего Сулу в сериале «Звездный путь», после его сообщения в соцсети о финансовой помощи Украине.

    Такэй в посте в Twitter (заблокирован в России) написал, что Кремль «промыл мозги» отказавшимся переводить деньги ВСУ, передает РИА «Новости».

    Риттер ответил на оскорбления актера, и дал совет не забывать, что Джордж Такэй всего лишь сыграл лейтенанта Сулу в сериале «Звездный путь», а не эксперт по национальной безопасности. Он также призвал прислушиваться к голосу разума.

    Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель назвал Россию «экономическим карликом» и «бензоколонкой».

    Коментарии (9)
    20 августа 2023, 02:56
    Украине объяснили, кто заплатит за кассетные снаряды от США

    AgoraVox: Украинцы будут расплачиваться смертями своих внуков за кассетные снаряды от США

    Украине объяснили, кто заплатит за кассетные снаряды от США
    @ U.S. Army/wikipedia.org

    Tекст: Ольга Никитина

    Украина будет расплачиваться смертями следующих поколений за получение кассетных боеприпасов от Соединенных Штатов, пишут СМИ.

    Автор статьи французского издания AgoraVox напоминает украинскому руководству, что жертвами кассетных боеприпасов от американского «покровителя» будут внуки самих украинцев, а не дети в США. «И именно украинским внукам нужно будет платить счета за поставки», – передает РИА «Новости» текст публикации.

    США в ходе вьетнамской войны бомбили Лаос и Камбоджу именно кассетными снарядами, и последствия этих бомбардировок заключались в том, что спустя более 50 лет после окончания обстрелов американские снаряды «продолжили убивать детей и взрослых».

    ВСУ неоднократно использовали кассетные боеприпасы, поставленные Вашингтоном, для обстрела Донецка. В результате этих атак гибнут мирные жители. Тем не менее, по оценке Пентагона, киевский режим «надлежащим образом» применяет кассетные боеприпасы, полученные от западных союзников.

    Коментарии (15)
    19 августа 2023, 18:56
    Напавших на журналистов ВГТРК в Москве мужчин арестовали

    Суд арестовал напавших на журналистов ВГТРК в Москве мужчин

    Tекст: Вера Басилая

    В Москве суд арестовал двух мужчин, напавших на журналистов ВГТРК во время съемки репортажа о «профессиональных соседях», сообщили в московском СК.

    В Telegram-канале столичного СК отмечается, что двух мужчин, которые обвиняются в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов, суд отправил под стражу.

    Ранее двое мужчин напали на съемочную группу во время съемки репортажа о «профессиональных соседях» на юге Москвы, они применили силу к журналистам. Было возбуждено уголовное дело, мужчин задержали.

    Коментарии (16)
    19 августа 2023, 14:53
    Российская ПВО пресекла попытку ВСУ совершить теракт в Москве

    Российская ПВО пресекла попытку ВСУ совершить теракт с помощью БПЛА в Москве и Московской области

    Российская ПВО пресекла попытку ВСУ совершить теракт в Москве
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Средства российской ПВО пресекли попытку ВСУ совершить теракт с помощью дрона самолетного типа в субботу в Москве и Московской области, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, средства ПВО своевременно обнаружили и подавили средствами радиоэлектронной борьбы в безлюдном районе рядом с населенным пунктом Путилково городского округа Красногорск. Обошлось без пострадавших и разрушений.

    Кроме того, около 14.00 была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с помощью беспилотника над территорией Белгородской области. Пострадавших и разрушений не зафиксировано.

    Очередная попытка ВСУ совершить теракт с помощью беспилотного летательного аппарата самолетного типа над Белгородским районом Белгородской области была зафиксирована накануне.

    Коментарии (8)
    20 августа 2023, 05:26
    Минобороны сообщило детали попытки атаки ВСУ на Москву

    Минобороны: Силы ПВО подавили средствами РЭБ украинский БПЛА в Подмосковье

    Минобороны сообщило детали попытки атаки ВСУ на Москву
    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Киевский режим ранним утром воскресенья, 20 августа, предпринял попытку террористической атаки с применением беспилотника самолетного типа по объектам в Москве и Московской области, сообщило Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства сообщается, что попытка атаки была совершена около 4.00 мск. Аппарат над территорией Ступинского района Московской области, направлявшийся в сторону Москвы, обнаружили дежурные силы ПВО, говорится в заявлении МО РФ.

    Беспилотник подавили средствами радиоэлектронной борьбы. Потеряв управление, дрон потерпел крушение в безлюдном районе. В результате инцидента никто не пострадал, разрушений на земле удалось избежать.

    Ранее в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о попытке украинского беспилотника пролететь на Москву.

    Коментарии (0)
    19 августа 2023, 14:55
    Умер народный артист России Игорь Ясулович
    Умер народный артист России Игорь Ясулович
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Народный артист России Игорь Ясулович умер на 82-м году жизни, сообщили в Российском институте театрального искусства – ГИТИС.

    В сообщении в Telegram-канале ГИТИСа уточняется, что народный артист России Игорь Ясулович умер в субботу.

    В середине июля Ясуловича доставили в одну из московских больниц, 11 августа артиста выписали домой, передает ТАСС.

    Ректор ГИТИСа Григорий Заславский выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Игоря Ясуловича, назвал его актером «редкой пластической характерности», который этому же учил своих подопечных.

    По его словам, вместе с Александром Тителем Ясулович выпустил много поколений режиссеров и актеров, в этом году набрали новый курс.

    Игорь Ясулович родился 24 сентября 1941 года. Окончил актерский, а позже и режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии. Актер, режиссер, мастер дубляжа. Служил в Московском театре юного зрителя (МТЮЗ), был худруком актерского факультета ВГИКа, также преподавал в ГИТИСе.

    Ясулович известен по ролям в фильмах «12 стульев», «Золотой теленок», «Тот самый Мюнхгаузен», «Гардемарины, вперед!», «Через тернии к звездам», «Самая обаятельная и привлекательная» и многих других.

    Коментарии (14)
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