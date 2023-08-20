Лидер мятежников в Нигере заявил о готовности страны к войне

Генерал Тчиани: Нигер не хочет войны, но будет к ней готов

Tекст: Ольга Никитина

По словам Тчиани, члены Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) не осознают, что Нигер стал ключевым государством, сдерживающим регион от дестабилизации в условиях повышенной активности террористов, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Al-Jazeera.

Тчиани заявил, что любое вмешательство со стороны стран ЭКОВАС мятежники Нигера будут считать оккупацией, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

Глава правящего в Нигере Национального совета по защите отечества пообещал сделать все необходимое и ответить на любое нападение на страну. Он подчеркнул, что у мятежников есть поддержка народа и многих соседних стран.

Генерал также заявил, что санкции, введенные в отношении него, нацелены на подчинение мятежников, однако это никак не позволит разрешить ситуацию. По его словам, народ требует сплочения армии вокруг Национального совета по защите отечества.

Накануне делегация Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), ранее заявившего о планах начать интервенцию, прибыла в Нигер.