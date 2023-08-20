Мы и сейчас стоим на плечах достижений советского периода. Благодаря советским успехам у нас есть мощнейшая ПВО и ядерная дубина. Есть ОПК, вот уже полтора года позволяющий вести войну против всего западного мира. Есть экономика, позволяющая выживать даже в обстановке небывалых в истории санкций.15 комментариев
Силы ПВО пресекли попытку пролета беспилотника на Москву
Собянин: Силы ПВО ночью пресекли попытку пролета беспилотника на Москву
Украинский беспилотник в ночь на воскресенье, 20 августа, предпринял попытку пролета на Москву, силами ПВО атаку удалось предотвратить, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Градоначальник в своем Telegram-канале выразил военным благодарность за работу.
Ранее сообщалось, что столичные аэропорты Домодедово и Внуково временно приостановили прием самолетов на взлет и посадку.
Между тем украинский беспилотный летательный аппарат врезался в крышу здания железнодорожного вокзала в Курске.