Мы и сейчас стоим на плечах достижений советского периода. Благодаря советским успехам у нас есть мощнейшая ПВО и ядерная дубина. Есть ОПК, вот уже полтора года позволяющий вести войну против всего западного мира. Есть экономика, позволяющая выживать даже в обстановке небывалых в истории санкций.15 комментариев
Домодедово и Внуково приостановили прием самолетов на взлет и посадку
Столичные аэропорты Домодедово и Внуково в ночь на воскресенье, 20 августа, временно приостановили прием самолетов на взлет и посадку.
Об этом ТАСС сообщили в авиационных службах.
По данным сервиса Flightradar, воздушные суда перенаправляют в Шереметьево. Часть самолетов находится в зоне ожидания в районе Рязани.
В аэропортах, как сообщает РБК со ссылкой на данные Telegram-каналов, объявлен план «Ковер», который применяется при незаконном пересечении границы или появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов.