Мы и сейчас стоим на плечах достижений советского периода. Благодаря советским успехам у нас есть мощнейшая ПВО и ядерная дубина. Есть ОПК, вот уже полтора года позволяющий вести войну против всего западного мира. Есть экономика, позволяющая выживать даже в обстановке небывалых в истории санкций.15 комментариев
Украинский дрон атаковал здание ж/д вокзала в Курске
Губернатор Старовойт: Украинский беспилотник атаковал здание ж/д вокзала в Курске
Украинский беспилотный летательный аппарат врезался в крышу здания железнодорожного вокзала в Курске, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Старовойт в своем Telegram-канале сообщил об атаке украинского дрона в Курске. По его словам, в результате удара в крышу здания вокзала начался пожар.
От осколков стекол легкие ранения получили пять человек, сообщил глава региона.
Все оперативные службы находятся на месте, добавил он.