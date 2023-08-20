Украинский дрон атаковал здание ж/д вокзала в Курске

Губернатор Старовойт: Украинский беспилотник атаковал здание ж/д вокзала в Курске

Tекст: Ольга Никитина

Старовойт в своем Telegram-канале сообщил об атаке украинского дрона в Курске. По его словам, в результате удара в крышу здания вокзала начался пожар.

От осколков стекол легкие ранения получили пять человек, сообщил глава региона.

Все оперативные службы находятся на месте, добавил он.