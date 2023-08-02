Украинские националисты не любят Киев, издеваются над ним, уничтожают его ценности, символы и святыни. Строить и развивать город они не хотят. Не могут. Не умеют. Оторвать герб сверхдержавы со щита знаменитого на весь мир памятника и наклеить туда вилку? Легко. Но не более того.4 комментария
Песков заявил об усталости людей на Западе от антироссийской пропаганды
Песков: Российские СМИ «вырубили» на Западе, но ее голос будет все равно услышан
Российские средства массовой информации в западных странах «вырубили», но это не значит, что нужно останавливаться, голос России востребован, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков указал на то, что российские СМИ сейчас не присутствуют на Западе, передает ТАСС.
По словам пресс-секретаря президента России, «робкий голос» России в международной пропаганде все равно будет услышан. Также Песков указал на то, что западная пресса живет фактически в условиях военной цензуры, а СМИ курируются спецслужбами стран. Он отметил, что самые влиятельные СМИ в мире – это «к сожалению, англосаксонские СМИ, американские, британские».
Песков заявил, что аудитория на Западе устала от исполненной ненавистью к России подачи информации. «Как ни оболванивай аудиторию, если ты даешь однобокую информацию, все равно аудитория начинает напрягаться и скучать», – добавил Песков.
Ранее Песков указал на наглость западных стран.