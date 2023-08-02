Песков: Запад решил жить по правилам, а не по законам

Tекст: Алексей Дегтярев

В мире сейчас много стран стали настолько сильными и «настолько наглыми», что решили жить по правилам, а не по законам, такие страны называют странами коллективного Запада, заявил Песков, передает РИА «Новости».

Эти государства считают Россию «очень плохой страной» и пытаются аннулировать ее, они борются с ней. «Это те, кто ведет против нас сейчас войну», – отметил представитель Кремля.

Такие страны живут не по международному праву, а живут по «правилам», и эти правила устанавливаются ими же для каждого отдельного государства. «Никакого общего права. Для них одни правила. Нам они хотят устанавливать другие правила», – подчеркнул Песков.

По его мнению, «мы имеем силу, имеем волю так не жить». Поэтому сейчас все больше стран стараются равняться на Россию, отметил он.