Украинские националисты не любят Киев, издеваются над ним, уничтожают его ценности, символы и святыни. Строить и развивать город они не хотят. Не могут. Не умеют. Оторвать герб сверхдержавы со щита знаменитого на весь мир памятника и наклеить туда вилку? Легко. Но не более того.4 комментария
Песков: Запад решил жить по правилам, а не по законам
Российская сторона пытается доказать Западу свою правоту, но он сложно поддается убеждению из-за своей наглости, однако на Россию стали равняться все больше стран, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В мире сейчас много стран стали настолько сильными и «настолько наглыми», что решили жить по правилам, а не по законам, такие страны называют странами коллективного Запада, заявил Песков, передает РИА «Новости».
Эти государства считают Россию «очень плохой страной» и пытаются аннулировать ее, они борются с ней. «Это те, кто ведет против нас сейчас войну», – отметил представитель Кремля.
Такие страны живут не по международному праву, а живут по «правилам», и эти правила устанавливаются ими же для каждого отдельного государства. «Никакого общего права. Для них одни правила. Нам они хотят устанавливать другие правила», – подчеркнул Песков.
По его мнению, «мы имеем силу, имеем волю так не жить». Поэтому сейчас все больше стран стараются равняться на Россию, отметил он.