Механик-водитель танка «Алеша» рассказал детали боя

Механик-водитель остановившего колонну техники ВСУ танка «Алеша» рассказал детали боя

Tекст: Вера Басилая

Командир второй танковой роты с позывным Монолит рассказал, что сначала стояла задача зачистить поселок Новоадаровка в Запорожской области.

«Так получилось, что мне пришлось сесть за рычаги этого танка, потому что штатного механика ранило. Чтобы время не терять, я сам сел за рычаги танка, и поехал выполнять задачу. Впоследствии появилась техника, и завертелась совсем другая история», – рассказал в интервью «Звезде» танкист.

По его словам, до подхода техники ВСУ наводчик уже уничтожил одну бронемашину. Монолит отметил работу российских артиллеристов, которые «очень хорошо отработали».

«Противник допустил тактические ошибки, техника скучилась, сгруппировалась, чем российские бойцы воспользовались», – отметил танкист. По словам другого члена экипажа, у них каждый боевой выезд такой – они «просто выполняют свою работу».





Между тем,Минобороны анонсировало фильм про героический экипаж «Алеша», где танкисты передают большой привет производителям «Леопардов» и обещают «познакомиться с «Абрамсами».

Ранее министр обороны Сергей Шойгу за проявленное мужество и героизм представил к государственным наградам экипаж танка, который в одиночку отразил атаки бронегруппы вооруженных сил Украины на Запорожском направлении.

На прошлой неделе в Сети опубликовали видео, на котором один российский танк остановил целую роту вооруженных сил Украины. В Кремле восхитились героизмом экипажа боевой машины.