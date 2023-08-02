Помнится, когда никому не известная в мире газета из датского городка Орхус Jyllands-Posten опубликовала карикатуру на пророка Магомета, взорвался весь мусульманский мир. Но новое дно пробито – и скандинавские демократы, либералы и толеранты начали жечь Коран.0 комментариев
Путин призвал чиновников относиться к семьям погибших бойцов СВО как к своим
Все российские чиновники должны относиться к семьям погибших участников СВО как к своим и делать это по зову сердца, к этому призвал президент России Владимир Путин в ходе вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля.
К высшим госнаградам представлены военнослужащие, проявившие мужество и героизм при выполнении боевых задач в ходе СВО, а также выдающиеся россияне за заслуги в области образования и науки, медицины и здравоохранения, культуры, сельского хозяйства, промышленности, передает РИА «Новости».
Глава государства обратился «к семьям тех наших товарищей, которые уже никогда лично не придут за высокими государственными наградами». Он также обратился к коллегам по всей стране с тем, чтобы чиновники относились к семьям погибших участников спецоперации как к своим.
«Это наши семьи и их дети – наши дети. И относиться нужно именно так. И вот таким образом, не потому что где-то кто-то это прописал или приказал, а по зову сердца», – подчеркнул Путин.
Военным на церемонии он пожелал здоровья и чтобы они так же служили Отечеству и Родине, как до сих пор.
Во вторник президент вручил государственные награды народному артисту РСФСР Владимиру Винокуру и космонавту Антону Шкаплерову.