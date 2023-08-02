В Приамурье школьница умерла после отдыха в детском лагере

СК: В Приамурье девятилетняя девочка умерла после отдыха в детском лагере «Строитель»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Согласно сообщению ведомства, девочка отдыхала в летней смене и стала вести себя странно – не давала к себе прикоснуться, периодически подпрыгивала, вздрагивала, ее доставили в областную больницу, где ребенок умер, передает РИА «Новости».

В ведомстве добавили, что смерть, предварительно, не носит криминального характера, ведется следствие.

Кроме того, прокуратура Приамурья также разбирается в происшествии.

Ранее в Башкирии возбудили дело после заболевания детей лихорадкой в лагере.