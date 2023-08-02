Помнится, когда никому не известная в мире газета из датского городка Орхус Jyllands-Posten опубликовала карикатуру на пророка Магомета, взорвался весь мусульманский мир. Но новое дно пробито – и скандинавские демократы, либералы и толеранты начали жечь Коран.0 комментариев
Члены банды Гагиева осуждены в Москве
Члены банды Гагиева осуждены в Москве на сроки от 12 лет до пожизненного заключения
Второй западный окружной военный суд назначил наказание от 12 лет с отбыванием в колонии строгого режима до пожизненного 12 участникам преступной группы, которая под руководством Аслана Гагиева занималась бандитизмом, убивала и похищала людей на территории Северной Осетии и столичного региона.
Как сообщил источник ТАСС, 12 участников преступного сообщества, которым руководил Гагиев, признаны виновными в совершении убийств, участии в преступном сообществе, бандитизме, похищении людей, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, а также в использовании поддельных документов и хранении огнестрельного оружия. Подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы от 12 лет в колонии с отбыванием строгого режима вплоть до пожизненного заключения.
Ранее Генпрокуратура направила в суд уголовное дело руководителя преступного сообщества и входящих в него трех банд, участники которых убили шесть жителей Северной Осетии.