В Подмосковье началась вторая смена форума «Территория смыслов»

Мастерская управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» объединила 350 молодых журналистов, блогеров, лингвистов и филологов со всей страны. Впервые на форуме – 50 представителей Движения первых в возрасте от 14 до 17 лет, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Участников смены «Убеждать» с открытием смены поздравили заместитель руководителя Росмолодежи Дамир Фаттахов, заместитель гендиректора АНО «Россия – страна возможностей», ректор мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин и гендиректор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак.

«Наша миссия – создавать среду для самореализации. Одним из ключевых наших проектов являются форумы Росмолодежи, где у каждого есть уникальные возможности заявить о себе. Если вы здесь, значит, вы прошли большой отбор, и вам есть, что предложить этому месту. Вы первые жители новой мастерской. Это историческое событие. Вы участники интересной смены, на которой вам предстоит дискутировать, спорить, искать новые форматы коммуникаций, понять, как быть убедительным и услышанным. Главная ценность форума – это вы, это знакомства друг с другом, это обмен опытом. Мы можем больше, когда мы вместе», – сказал Фаттахов.

Табак напутствовал участников на поиск идей. «В одной песне есть такие слова: «Мир меняют ради больших идей». Я желаю вам эти большие идеи выработать внутри себя. Будьте убедительными в том, что вы делаете, что вы доносите до людей, окружающих вас», – сказал он.

Об атмосфере форума, о команде, которая создает это событие, а также о важности смены «Убеждать» говорил Андрей Бетин.

«Именно вам предстоит доносить до общественности идеи, которые создадутся на территории «Сенежа». В Мастерской мы воспитываем лидеров, управленцев, которые готовы отвечать на вызовы времени и открывать новые возможности. Мы видим, что среди нашей молодежи таких ребят много. Желаю успехов и плодотворной работы», – сказал он.

Посредством общения с экспертами форума молодым специалистам предстоит проработать концепты медиапроектов на тему изменений в медиаландшафте страны. Лучшие идеи смогут лечь в основу развития медиаотрасли России.

Участники будут вовлечены в процессы создания языка нового времени, научатся транслировать миру новые нормы и смыслы, погрузятся в работу с новыми медиа, освоят механизмы формирования лидеров общественного мнения.

Смена «Убеждать» организована АНО «Диалог» и «Мастерской новых медиа». Мастер смены – генеральный директор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Табак.