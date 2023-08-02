Помнится, когда никому не известная в мире газета из датского городка Орхус Jyllands-Posten опубликовала карикатуру на пророка Магомета, взорвался весь мусульманский мир. Но новое дно пробито – и скандинавские демократы, либералы и толеранты начали жечь Коран.0 комментариев
Главу «Яндекса» оштрафовали за показ фильмов с ЛГБТ без маркировки «18+»
Гендиректор «Яндекса» Артем Савиновский оштрафован судом на 200 тыс. рублей за показ на сервисе «Кинопоиск» фильмов с демонстрацией ЛГБТ-тематики без маркировки «18+».
Глава компании признан виновным по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения, либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол), передает ТАСС.
По данным сотрудников Роскомнадзора, на «Кинопоиске» в широком поиске размещены фильмы «Жадность», «Зеленая книга», «Идеальные незнакомцы», «Грани разумного», «Дневник Бриджит Джонс» и другие. В этих фильмах присутствует информация о нетрадиционных сексуальных отношениях, но они маркированы знаком «16+» вместо предусмотренной законом отметки «18+».
Ранее суд в Москве составил протокол в отношении онлайн-кинотеатра «Иви» из-за фильмов с демонстрацией ЛГБТ-отношений без маркировки «18+».