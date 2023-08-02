По итогам саммита в Петербурге стало ясно, что африканских лидеров интересуют два трека: продолжение и развитие политико-экономического сотрудничества с Россией, а также зондирование возможностей прекращения кровопролития на Украине.0 комментариев
Минобороны Украины заявило о получении на вооружение более 30 моделей дронов
МО Украины: За 15 месяцев получили на вооружение более 30 моделей БПЛА
Минобороны Украины за последние 15 месяцев приняло на вооружение более 30 моделей различных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), заявил глава военного ведомства Алексей Резников.
По его словам, за 15 месяцев Минобороны Украины приняло на вооружение более 30 моделей разведывательных и ударных БПЛА, а также дронов-камикадзе и барражирующих боеприпасов разных типов.
Боеприпасы для БПЛА были официально выделены в отдельную категорию, передает ТАСС.
Он добавил, что дроны собирают в стране из иностранных комплектующих, но в планах – производить свои комплектующие, хотя «строить завод размером со стадион» на Украине пока не планируют.
Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что правительство выделило 40 млрд гривен (более 1 млрд долларов), которые будут инвестированы в украинских производителей беспилотников.