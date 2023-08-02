На обострение миграционного конфликта в России работает много сил. С одной стороны – террористические группировки и псевдоимамы, которые пытаются завлечь в свои сети российских мусульман. С другой – российские радикалы, которые создают у отечественного населения мысль о том, что уровень преступлений среди мигрантов зашкаливает.37 комментариев
Ученые предупредили о возможных подтоплениях в четырех регионах
ВНИИ ГОЧС: Четырем регионам России угрожает подтопление
Подтопления в ближайшие два дня возможны на территории четырех регионов Дальневосточного и Сибирского федеральных округов России из-за сильных осадков, сообщили в ВНИИ ГОЧС.
Как сообщили в институте, в ближайшие два дня прогнозируется выход воды на пойм рек в южных районах Буриятии, Забайкалья и нескольких районах Красноярского края, передает РИА «Новости».
Ученые добавили, что неустойчивый характер погоды с дождями сохранится и в Амурской области.
В институте добавили, что дожди могут стать причиной подтопления низкопойменных мест.
Ранее в Комитете городского хозяйства Москвы сообщили, что выпало рекордное количество осадков – более четверти месячной нормы за час.