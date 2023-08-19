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Эксперт заявил о мифологизированном представлении Борреля о России
Экономист Колташов: У Борреля искаженное представление о России, поэтому он проиграет
У Запада искаженное представление о России, там привыкли верить собственной пропаганде о том, что РФ – это «страна-бензоколонка», сказал газете ВЗГЛЯД экономист Василий Колташов. Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Россия является «экономическим карликом».
«Боррель никогда не изучал экономической географии. Он считает, что раз фондовый рынок страны небольшой, то и страна до того маленькая, что ее на карте не найти. Он не смотрит на то, что у нас гигантские площади засеяны пшеницей, он не хочет знать, что добыча нефти и газа в России в больших объемах – это не случайность, а следствие определенного развития экономики», – считает экономист Василий Колташов.
По его словам, заявление Борреля – пример мифологизированного сознания, «в котором мифы преобладают над фактами». «Запад решил, что Россия – легкодоступная страна, что ее ресурсы можно взять. Но это мышление на уровне вершков. Они привыкли верить собственной пропаганде и считают, что весь мир делится на развитые и развивающиеся страны, к которым Запад относит и Россию», – пояснил собеседник.
«У Запада искаженное представление действительности, поэтому он проиграет. Они думают, что Россия на самом деле «страна-бензоколонка». В их понимании большое значение реального сектора в экономике – признак недоразвитости. Здесь проскальзывает боррелевское представление о том, что производство – это удел низших каст в мировой экономике, недоразвитых периферийных стран», – добавил экономист.
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал Россию «экономическим карликом», напоминающим заправочную станцию, в интервью испанской газете El Pais. Настоящим геополитическим игроком на мировой арене Боррель считает Китай.
Еще до начала спецоперации помощник президента России Владимира Путина Максим Орешкин говорил, что Россия уже вошла в пятерку крупнейших экономик мира. По его словам, исторический взлет российской экономики в мировом рейтинге обеспечил коронавирусный кризис, в ходе которого ВВП других стран, конкурентов России, упал сильнее.
Некоторые западные наблюдатели отмечали, что за последний год Россия значительно обогатилась, несмотря на украинский конфликт и попытки западных стран задушить ее экономику.