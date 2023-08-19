Эксперт заявил о мифологизированном представлении Борреля о России

Экономист Колташов: У Борреля искаженное представление о России, поэтому он проиграет

Tекст: Андрей Резчиков

«Боррель никогда не изучал экономической географии. Он считает, что раз фондовый рынок страны небольшой, то и страна до того маленькая, что ее на карте не найти. Он не смотрит на то, что у нас гигантские площади засеяны пшеницей, он не хочет знать, что добыча нефти и газа в России в больших объемах – это не случайность, а следствие определенного развития экономики», – считает экономист Василий Колташов.

По его словам, заявление Борреля – пример мифологизированного сознания, «в котором мифы преобладают над фактами». «Запад решил, что Россия – легкодоступная страна, что ее ресурсы можно взять. Но это мышление на уровне вершков. Они привыкли верить собственной пропаганде и считают, что весь мир делится на развитые и развивающиеся страны, к которым Запад относит и Россию», – пояснил собеседник.

«У Запада искаженное представление действительности, поэтому он проиграет. Они думают, что Россия на самом деле «страна-бензоколонка». В их понимании большое значение реального сектора в экономике – признак недоразвитости. Здесь проскальзывает боррелевское представление о том, что производство – это удел низших каст в мировой экономике, недоразвитых периферийных стран», – добавил экономист.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал Россию «экономическим карликом», напоминающим заправочную станцию, в интервью испанской газете El Pais. Настоящим геополитическим игроком на мировой арене Боррель считает Китай.

Еще до начала спецоперации помощник президента России Владимира Путина Максим Орешкин говорил, что Россия уже вошла в пятерку крупнейших экономик мира. По его словам, исторический взлет российской экономики в мировом рейтинге обеспечил коронавирусный кризис, в ходе которого ВВП других стран, конкурентов России, упал сильнее.

Некоторые западные наблюдатели отмечали, что за последний год Россия значительно обогатилась, несмотря на украинский конфликт и попытки западных стран задушить ее экономику.