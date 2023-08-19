В Минобороны Буркина-Фасо рассказали о закупках российского вооружения

Глава Минобороны Буркина-Фасо Кулибали заявил, что Уагадугу покупает вооружение из России по хорошей цене

Tекст: Александра Юдина

По его словам, фиксируется уже некоторое количество заказов, в Африке есть оборудование купленное по хорошей цене и с гарантией послепродажного обслуживания, передает РИА «Новости».

Кулибали заметил, что Буркина-Фасо всегда использовала оружие из России, однако сейчас в Минобороны увидели, как эволюционировали некоторые виды оружия.

Кроме того, министр заметил, что стало проще покупать у России благодар налаженным связям, больше не нужно просить «добро» у традиционных партнеров, которые зачастую таким закупкам были не рады.

«Буркина-Фасо – суверенная страна. Страна будет сотрудничать с тем, с кем она хочет, и покупать оборудование там, где она хочет. Главное, чтобы оно работало хорошо, продавалось по выгодной цене и гарантированно обслуживалось», – подчеркнул Кулибали.

Ранее эксперт по российской внешней политике и ее африканского направления Арно Дюбьян заявил в интервью «Фигаро», что Буркина-Фасо с прошлого года развернулось к России, и Москва вновь открывает там свое посольство, которое было закрыто после краха СССР – в 1992 году.