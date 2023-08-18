Как в Крыму действовали люди, названные впоследствии «вежливыми», так сегодня и российских солдат, выполняющих задачи в ходе спецоперации, уместно было бы назвать «бережливыми».31 комментарий
Район Казачьих Лагерей на левобережье Днепра зачистили от украинских солдат
Сальдо сообщил об уничтожении российскими войсками всех украинских сил в районе села Казачьи Лагеря в Херсонской области
Район села Казачьи Лагеря на левом берегу Днепра, захваченный, по версии украинских СМИ, вооруженными силами Украины, полностью зачистили от солдат ВСУ, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Сальдо пояснил, что в украинской высадке на левом берегу Днепра сперва участвовали так называемые силы специальных операций, а «отдельные ДРГ могли прятаться на окраинах населенного пункта». Однако «боевики этих ССО быстро закончились – плавали лицами вниз в воде возле своих американских надувных лодок», сказал Сальдо.
В дальнейшем на левый берег Днепра Украина перебрасывала военнослужащих теробороны, которых «последовательно перемалывала наша артиллерия, РСЗО и «Солнцепеки», сообщил Сальдо. По его словам, сейчас «район Казачьих Лагерей полностью зачищен физически – украинских военных там нет», передает ТАСС.
Сальдо пояснил, что держать крупные воинские контингенты прямо по левому берегу Днепра невыгодно – там «очень невыгодная тактическая позиция», которая грозит большими потерями. Поэтому ВСУ могут попытаться вновь проникнуть в Казачьи Лагеря, но «берег находится под постоянным наблюдением», как только «замечается движение противника, по нему наносится удар из орудий, минометов или дронами», а затем «остатки вражеских боевиков физически зачищают наши штурмовики».
Напомним, украинские СМИ уже не в первый раз объявляют о захвате села Казачьи Лагеря солдатами ВСУ. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о создании в 2016 году на Украине сил специальных операций.