План США состоит в том, чтобы не дать Пакистану выстраивать свои отношения с Россией так, как это делает Индия. Увы, Исламабад крайне уязвим и податлив. Чем и пользуются его американские партнеры, а по сути – начальники.5 комментариев
Российские ракетчики поразили украинский пункт управления РЭБ и ПВО
Глава пресс-центра группировки российских войск «Юг» Астафьев сообщил о поражении пункта управления РЭБ и ПВО Украины
Подразделением ракетного соединения поражен пункт управления радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны вооруженных сил Украины в Краматорске, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев.
Астафьев также сообщил, что российская артиллерия уничтожила полевой склад боеприпасов ВСУ у Белоборовки, пункты временной дислокации украинских войск, полевой склад боеприпасов и три пикапа у Бердычева, Авдеевки и Первомайского, передает РИА «Новости».
У Звановки ВСУ потеряли американское орудие М777, у Спорного – Д-20, в Северске – Д-30. Российская авиация атаковала объекты ВСУ на Лисичанском, Соледаро-Артемовском и Александро-Калиновском направлениях. Кроме того, был нанесен удар по позициям национальной гвардии Украины.
Напомним, накануне сообщалось, что ВСУ на Донецком направлении потеряли за сутки до 250 военных. На Краснолиманском направлении ликвидированы около 55 военнослужащих ВСУ. На Южно-Донецком направлении потери ВСУ за последние сутки составили более 140 военнослужащих, на Запорожском – до 170 военнослужащих. На Херсонском направлении за сутки ликвидированы около 35 боевиков ВСУ.