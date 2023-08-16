План США состоит в том, чтобы не дать Пакистану выстраивать свои отношения с Россией так, как это делает Индия. Увы, Исламабад крайне уязвим и податлив. Чем и пользуются его американские партнеры, а по сути – начальники.0 комментариев
ВСУ на Донецком направлении потеряли за сутки до 250 военных
На Донецком направлении подразделения Южной группировки во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак подразделений ВСУ около Красногоровки и Невельского Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В районе Торецка ДНР уничтожен склад боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника на этом направлении составили до 250 военнослужащих, три машины пехоты, американская артсистема М777, две гаубицы Д-20, а также РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
На Краснолиманском направлении профессиональными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации отражена атака штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ возле Кузьмино Луганской народной республики (ЛНР). Ликвидированы около 55 военнослужащих, две бронемашины, гаубица Д-30.
На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки «Восток», ударами авиации и тяжелых огнеметных систем нанесено огневое поражение противнику рядом со Старомайорским ДНР. Потери противника за последние сутки составили более 140 военнослужащих, два танка, три бронемашины, а также американская самоходная артустановка М109 Paladin, отчитались в Минобороны.
На Запорожском направлении подразделениями российской группировки при поддержке армейской авиации отражены две атаки штурмовых отрядов 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ у Работино и Вербового Запорожской области.
Поражены два склада боеприпасов 117-й механизированной бригады ВСУ под Кирово Запорожской области. За минувшие сутки потери противника составили до 170 военнослужащих, три бронемашины, американская артиллерийская система М777.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки ликвидированы около 35 военнослужащих и пять автомобилей, сообщил Конашенков.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками группировок войск ВС России в течение прошедших суток нанесено поражение живой силе и технике в 143 районах.
В районе Первомайского Николаевской области уничтожена РЛС обнаружения, опознавания и сопровождения воздушных целей СТ-68. Около Парасковиевки ДНР поражен пункт управления 72-й механизированной бригады ВСУ, подытожили в оборонном ведомстве.