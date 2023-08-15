«Орда в лаптях», «так называемое быдло» какого-нибудь Невзорова мало отличается от ЦИПСОшного изобретения «это орки». Эти же люди, которые «за все хорошее», потом улыбались над подростковыми радостями типа «москаляку на гиляку». Ну и, собственно, празднование с шампанским покушения на Прилепина.0 комментариев
В Дагестане объявили день траура после ЧП на автозаправке
В Дагестане объявили день траура после ЧП на автозаправке близ Махачкалы
В Дагестане объявили день траура после ЧП со взрывом на автозаправке близ Махачкалы, сообщают в пресс-службе главы региона.
В сообщении указано, что в результате взрыва имеются жертвы и пострадавшие, в связи с чем глава Дагестана Сергей Меликов выражает скорбь по погибшим и соболезнует их родным, указом объявляя день траура, передает ТАСС.
Также в пресс-службе отметили, что минутой молчания в память о погибших открылось заседание оперштаба по ликвидации последствий ЧП.
Уточняется, что в день траура на всей территории республики будут приспущены государственные флаги, учреждениям культуры и телеканалам предложено отменить развлекательные мероприятия и передачи.
Меликов добавил, что в данный момент устанавливаются причины ЧП, в результате которого пострадали 102 человека, 27 из которых погибли.
«Правоохранительные органы проводят проверку, по итогам которой будет сделано все возможное, чтобы справедливость восторжествовала, обеспечена безопасность дагестанцев», – заверил глава Дагестана в своем Telegram-канале.
Кроме того, глава республики отметил, что последствия взрыва на АЗС могли быть хуже, так как спецслужбы смогли предпринять правильные действия, чтобы избежать возгорания других резервуаров.
«Благодаря героическим действиям сотрудников экстренных служб были спасены жизни многих людей, удалось избежать возгорания и детонации уцелевших от первого взрыва резервуаров с топливом, что было бы чревато еще более тяжкими последствиями», – заключил он.
Напомним, число жертв взрыва и последовавшего за ним пожара на АЗС в Махачкале достигло 27 человек. Открытое горение на месте происшествия ликвидировано. На заседании оперштаба Меликов сообщил, что власти Дагестана выделят 1 млн рублей семьям погибших при взрыве на АЗС в Махачкале.