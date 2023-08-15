  • Открытое горение на АЗС в Махачкале ликвидировано
  • Все новости часа
  • Лента новостей
  • Новости
    •
    Курс рубля развернули специальными мерами
    Опубликовано редкое видео сброса с бомбардировщика авиабомбы с УМПК
    Российская станция «Луна-25» передала первые снимки
    Автоэксперт указал на «обходные варианты» обслуживания отключенных от западного ПО иномарок
    Экс-командующий объяснил задачу воссоздания 104-й дивизии ВДВ
    Доллар на Мосбирже завершил торги падением ниже 98 рублей
    Медведев задался вопросом о лояльности «Яндекса» России
    ВС России нанесли высокоточный удар по месту дислокации морских дронов ВСУ
    МиГ-29 перехватил над Баренцевым морем норвежский самолет
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Украинский сценарий буксует в Нигере

    То, что стало на Украине трагедией, в Западной Африке может оказаться фарсом, в финале которого нас ожидает полюбовное соглашение всех заинтересованных сторон. Круг настоящих самоубийц в мировом сообществе довольно узок, и на других континентах дураков поступать по примеру Украины особенно не находится.

    0 комментариев
    Григорий Михайлов Григорий Михайлов Российский газ обеспокоил Туркмению

    Реакция Ашхабада показывает, что «Газовый альянс», который ранее хоронили некоторые, развивается, обретая все более явные черты. Дай Бог, на пользу всем его участникам.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов В США началась «война без перчаток»

    Самое замечательное в нынешней американской избирательной кампании – это осознание американским избирателем, привыкшим доверять своей политической и судебной системе, что оба главных претендента на пост президента к моменту выборов могут оказаться под следствием, а то и в тюрьме.

    2 комментария
    Новости
    02:12Открытое горение на АЗС в Махачкале ликвидировано

    Пожарным удалось ликвидировать открытое горение на месте взрыва на автозаправочной станции (АЗС) в Махачкале, сообщили в главном управлении МЧС по Дагестану.

    01:44В Приморье ввели режим ЧС в связи с паводком

    В Приморье из-за паводка вводится режим чрезвычайной ситуации регионального уровня, сообщил губернатор края Олег Кожемяко.

    01:05Возгорание после взрыва на АЗС в Махачкале локализовано

    Возгорание, возникшее после взрыва на автозаправочной станции в Махачкале, при котором, по последним данным, погибли 12 человек, локализовано, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Дагестану.

    00:50Германия запланировала средства на военную помощь Украине до 2027 года

    В бюджет Германии на несколько лет вперед заложены средства, предназначенные для поддержки Украины, сообщил министр финансов Германии и лидер Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер.

    00:22Число жертв взрыва на АЗС в Махачкале возросло до 12 человек

    В результате взрыва, произошедшего 14 августа на автозаправке на севере Махачкалы, погибли 12 человек, еще 50 человек пострадали, сообщили в региональном Центре медицины катастроф. Минздрав сообщает о двоих погибших детях.

    00:12Экс-агент ЦРУ заявил о натиске российских сил под Харьковом

    Вооруженные силы Украины отступают под Харьковом из-за российского наступления, заявил бывший агент Центрального разведуправления США Ларри Джонсон.

    23:39Опубликовано видео момента взрыва на АЗС в Махачкале

    В Сети опубликовано видео момента взрыва на автозаправочной станции в Махачкале.

    23:10Возросло число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане

    В результате взрыва и последовавшего пожара на автозаправочной станции в Махачкале, по уточненным данным, погибли пять человек, еще десять человек получили травмы.

    22:55Учебный военный самолет разбился в Краснодарском крае

    В черте аэродрома в Краснодарском крае 14 августа потерпел крушение учебный самолет Л-39, погиб один из членов экипажа, сообщили в Минобороны России.

    22:49На нефтяном месторождении в Югре прогремел взрыв

    В результате взрыва на Талинском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе погибли два человека, еще пятеро получили травмы, сообщили в правительстве региона.

    22:30При взрыве в автосервисе в Махачкале погибли три человека

    Взрыв произошел в здании автосервиса в Махачкале, сообщила пресс-служба мэрии города. Источник в мэрии сообщил, что, по предварительным данным, в результате происшествия погибли три человека.

    22:24Опубликовано редкое видео сброса с бомбардировщика авиабомбы с УМПК

    В Сети опубликовали видео сброса авиабомбы ФАБ, оснащенной универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

    22:17Палеонтолог рассказал о найденных в Москве доисторических ящерах

    На территории Москвы во время Юрского периода было море, в котором обитали различные моллюски, а также морские ящеры, чьи останки и были, скорее всего, обнаружены, сказал газете ВЗГЛЯД палеонтолог Дарвинского музея Ярослав Попов, комментируя находки строителей в Митино.

    21:59Медведев задался вопросом о лояльности «Яндекса» России

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев задался вопросом о лояльности «Яндекса» после того, как нейросеть компании «Шедеврум» «отказалась» нарисовать вооруженного украинца.

    21:53На Талинском нефтяном месторождении в ХМАО произошел взрыв

    В результате ЧП на месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) четыре человека находятся в тяжелом состоянии, сообщили в Няганской окружной больнице.

    15 августа 2023, 02:12

    Открытое горение на АЗС в Махачкале ликвидировано

    МЧС: Пожарные ликвидировали открытое горение на месте взрыва на АЗС в Махачкале

    Открытое горение на АЗС в Махачкале ликвидировано
    @ t.me/mchs_official

    Tекст: Ольга Никитина

    Пожарным удалось ликвидировать открытое горение на месте взрыва на автозаправочной станции (АЗС) в Махачкале, сообщили в главном управлении МЧС по Дагестану.

    В Telegram-канале ведомства сообщается, что открытое горение было ликвидировано в 01.21 мск.

    В свою очередь Telegram-канал МЧС России сообщает, что на месте возгорания проводится проливка и разборка сгоревших конструкций.

    Площадь пожара достигала 600 кв. метров.

    Как сообщил глава Республики Дагестан Сергей Меликов, причины и характер взрыва на автозаправочной станции в Махачкале уточняются. Он сообщил, что сдетонировали емкости напротив стоящей заправки, из-за чего и произошел взрыв на АЗС, передает ТАСС.

    Меликов добавил, что для восстановления движения по федеральной трассе будут приняты все необходимые меры.

    В пресс-службе МВД по республике ранее сообщали, что место взрыва сейчас оцеплено, перекрыт участок дороги. На месте находятся около 200 полицейских.

    Меликов также сообщил, что эвакуация пострадавших при пожаре в медицинские учреждения в основном завершилась.

    По данным регионального минздрава, число пострадавших составляет 56 человек, включая 13 детей. МЧС России ранее сообщало о 60 пострадавших.

    Напомним, в результате взрыва и последовавшего за ним пожара на автозаправочной станции в Махачкале погибли 12 человек, включая двоих детей.

    14 августа 2023, 14:08
    На Украине испугались нового наступления армии России на Киев
    На Украине испугались нового наступления армии России на Киев
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ пытаются повысить свою боеспособность из-за страха нового наступления российской армии на Киев, заявил командующий объединенными силами украинских войск Сергей Наев.

    По его словам, на Украине опасаются наступления на Киев российской армии, его вероятность существует. Наев считает, что пока она «не подкреплена силами и средствами», передает RT со ссылкой на «РБК-Украина».

    Между тем ВСУ делают все, чтобы повысить боеготовность на Киевском направлении, но по-прежнему остается сложной задачей сбивать российские беспилотники: трудно прогнозировать их маршруты, особенно в ночное время.

    Ранее замначальника управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский заявил, что ВСУ не смогли прорвать оборону ВС России с ходу, завязнув в своем ползучем наступлении.

    Между тем Киев объявил обязательную эвакуацию в Купянском районе Харьковской области.

    Коментарии (39)
    14 августа 2023, 12:41
    Медведев рассказал анекдот о вступлении Финляндии в НАТО
    Медведев рассказал анекдот о вступлении Финляндии в НАТО
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал анекдот о вступлении в НАТО и угрозах от русских.

    «Диалог» двух героев анекдота с финскими именами он опубликовал в своем Telegram-канале, сопроводив его иллюстрацией.

    – Пекка, зачем наша страна вступила в НАТО?
    – Нам угрожают русские.
    – А почему они нам угрожают?
    – Потому, Матти, что мы вступаем в НАТО.

    Напомним, Финляндия официально вошла в состав НАТО в апреле. В России обещали принять ответные меры в связи с этим.

    Коментарии (29)
    14 августа 2023, 13:37
    Принято решение воссоздать 104-ю дивизию ВДВ
    Принято решение воссоздать 104-ю дивизию ВДВ
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В декабре планируется вновь воссоздать 104-ю дивизию в составе ВДВ, сообщил близкий к Министерству обороны источник на международном форуме «Армия-2023».

    Принято окончательное решение о воссоздании в составе ВДВ 104-й дивизии в статусе десантно-штурмовой на базе 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады, сказал собеседник ТАСС.

    Между тем президент Российской ассоциации Героев и бывший командующий ВДВ, Герой России генерал-полковник Владимир Шаманов заявил, что новая дивизия будет трехполкового состава, речь идет о парашютно-десантных полках.

    В составе будут артиллерийский и зенитно-ракетный полки. Он указал, что сроки воссоздания 104-й пока не установлены.

    Дивизия была основана в декабре 1944 года. Окончательно ее сформировали в 1946 году, тогда 104-ю гвардейскую стрелковую дивизию реорганизовали в 104-ю гвардейскую воздушно-десантную ордена Кутузова дивизию. В 1998 году дивизию реформировали и сократили до бригады. Она получила название 31-й отдельной воздушно-десантной ордена Кутузова бригады.

    Коментарии (25)
    14 августа 2023, 09:36
    Орешкин назвал сроки нормализации курса рубля

    Помощник президента Орешкин: Нормализация курса рубля ожидается в ближайшее время

    Орешкин назвал сроки нормализации курса рубля
    @ Светлана Денисова/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Текущий обменный курс рубля значительно отклонился от фундаментальных уровней, в ближайшее время ожидается его нормализация, заявил помощник президента России Максим Орешкин.

    Он отметил, что слабый рубль негативно влияет на реальные доходы населения и влияет на структуру российской экономики.

    Вместе с тем, Орешкин отметил, что российская экономика успешно и быстро трансформируется. Рост экономики во втором квартале на 4,9% больше к прошлому году, еще более быстрая динамика у не нефтегазового ВВП, передает ТАСС.

    При этом он отметил, что быстрая фаза восстановления экономики завершена, далее ее рост замедлится до 2-2,5% в год.

    Также Орешкин заявил, что бюджет по итогам третьего квартала 2023 года будет профицитным, в целом по году бюджетный баланс ожидается на уровне около планового значения в 2% ВВП.

    Ранее в понедельник курс доллара превысил 100 рублей

    До этого Орешкин заявил, что Россия справилась с инфляцией.

    Коментарии (98)
    14 августа 2023, 07:58
    Несколько пожаров вспыхнуло в Одессе

    Мэр Одессы Труханов сообщил о пожарах в городе после ночных взрывов

    Tекст: Антон Антонов

    В Одессе, где ночью прозвучало несколько серий взрывов, начались пожары, сообщил мэр города Геннадий Труханов.

    Труханов сообщил, что в городе «вспыхнуло несколько пожаров», передает РИА «Новости».

    «Военкоры Русской весны» сообщали, что в Одессе ночью были «стрельба и мощные взрывы», украинские войска вели «воздушный бой против «Гераней».

    Кроме того, украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне, который удерживают вооруженные силы Украины.

    Напомним, в Одессе ночью произошло несколько серий взрывов. Также взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

    Коментарии (17)
    14 августа 2023, 12:59
    В Москве задержали избивших полицейского двух нелегальных мигрантов
    В Москве задержали избивших полицейского двух нелегальных мигрантов
    @ Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В столице двух нелегальных мигрантов заподозрили в избиении сотрудника полиции, заведено дело, сообщила старший помощник главы московского ГСУ СК Юлия Иванова.

    Инцидент произошел ночью 12 августа, подозреваемые из Средней Азии 1997 и 1998 годов рождения напали на полицейского на крыльце кафе, сообщила Иванова, передает РИА «Новости».

    Правоохранитель прибыл туда для пресечения противоправных действий подозреваемых.

    Дело возбудили по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Нападавшие задержаны, предъявлено обвинение. В ходе допроса один признал вину частично, второй – не признал.

    Нападавшие находились в столице нелегально. В кафе, где произошло ЧП, установлены еще восемь человек, нарушивших миграционное законодательство.

    СК намерен запросить арест подозреваемых. Остальных нелегалов планируется привлечь к административной ответственности.

    В московском ГУ МВД указали, что пострадавшим оказался сержант, у него ушибы и ссадины. После оказания медицинской помощи он продолжил несение службы.

    В сентябре 2022 года в метро Москвы полиция задержала мигранта, который избил несовершеннолетнего.

    Коментарии (39)
    14 августа 2023, 16:15
    ВС России нанесли высокоточный удар по месту дислокации морских дронов ВСУ

    Минобороны заявило о ракетном ударе по месту производства и хранения водных дронов ВСУ

    ВС России нанесли высокоточный удар по месту дислокации морских дронов ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в ночь на 14 августа ударили высокоточными ракетами по месту производства и хранения безэкипажных катеров ВСУ, сообщило Министерство обороны России.

    Групповой ракетный удар наносился высокоточным оружием большой дальности морского базирования, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Поражены места производства и хранения безэкипажных катеров, применяемых ВСУ для террористических атак. Цель ударов достигнута.

    Ранее Минобороны сообщало, что ВСУ попытались атаковать тремя безэкипажными катерами корабли Черноморского флота «Сергей Котов» и «Василий Быков».

    Коментарии (17)
    14 августа 2023, 11:44
    Названы сроки начала производства Су-57 с двигателями второго этапа

    ОДК: Производство Су-57 с двигателями второго этапа запланировано до 2027 года

    Названы сроки начала производства Су-57 с двигателями второго этапа
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Серийное производство истребителей Су-57 с новыми двигателями второго этапа начнется до 2027 года, сообщил глава Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Вадим Бадеха.

    Он заявил, что сроки начала серийного производства истребителей Су-57 с новыми двигателями не сдвигались, все идет по плану, передает ТАСС.

    Ранее министру обороны России Сергею Шойгу на форуме «Армия-2023» представили новейшие средства поражения для Су-57.

    Коментарии (37)
    14 августа 2023, 15:52
    У Белогоровки в ДНР взяли в плен шестерых украинских десантников

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Под поселком Белогоровка в Донецкой народной республике в плен взяты шестеро украинских военнослужащих, сообщили в группе военно-гражданского взаимодействия 2-го армейского корпуса ВС России.

    Бойцы ВС России взяли шестерых украинских военных из 81-й аэромобильной бригады ВСУ, сообщили в группе ТАСС.

    Один из пленных заявил, что его подразделение направили на штурм опорного пункта, часть бойцов погибла в ходе обстрела артиллерии, уцелевшие сдались российским военным.

    Коментарии (7)
    14 августа 2023, 10:51
    В офисе Зеленского пригрозили России ответом за осмотр сухогруза

    Советник главы офиса Зеленского Подоляк: Украина ответит на осмотр Россией сухогруза

    Tекст: Вера Басилая

    Украина сделает все необходимые выводы и выберет наилучший ответ на «преступный досмотр» направляющегося в Измаил сухогруза «Сукра Окан», заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

    Он назвал этот случай прецедентом с попыткой введения «каперского права». Подоляк потребовал признания от международного сообщества факта совершения преступления Россией и установления всех причастных, пообещав ответ со стороны Киева на досмотр сухогруза «Сукра Окан», пишет «Коммерсант».

    Ранее патрульный корабль Черноморского флота «Василий Быков», контролирующий судоходство, принудил остановиться сухогруз под флагом Палау, следовавший в украинский порт Измаил.

    Коментарии (19)
    14 августа 2023, 05:26
    Депутаты Рады предложили изменить закон о нацменьшинствах на Украине

    В Раду внесено предложение по изменению закона о нацменьшинствах Украины из-за критики со стороны Венецианской комиссии

    Tекст: Антон Антонов

    В связи с критикой со стороны Венецианской комиссии в адрес закона о национальных меньшинствах Украины ряд депутатов Верховной рады внесли законопроект о его изменении. При этом дискриминацию русскоязычных предлагается сохранить.

    Как сообщается в пояснительной записке, документ вносится с целью уточнения критериев, по которым должны разрабатывать методологию использования языков нацменьшинств при общении с органами власти и при использовании топонимики. Кроме того, депутаты хотят уточнить процесс определения населенных пунктов, где нацменьшинства традиционно проживают или составляют значительную часть населения, передает ТАСС.

    Указывается, что права и свободы нацменьшинств могут ограничивать «в интересах национальной безопасности, территориальной целостности и общественного порядка», а также для «предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья населения, защиты прав и свобод других лиц, если такое ограничение необходимо в демократическом обществе».

    При этом предлагаемые послабления – в частности, использование языка меньшинства на публичных мероприятиях и в рекламе – не собираются распространять на язык «государства-агрессора, а также в течение пяти лет после снятия этого статуса», то есть на русский.

    Ряд прав нацменьшинств, которые «идентифицируют свою принадлежность по этническому происхождению» с «агрессором», предлагается не защищать во время военного положения и в течение шести месяцев после его отмены. Речь идет о мирных собраниях, центрах национальных меньшинств и консультативных институтах при органах власти.

    Напомним, Венецианская комиссия при Совете Европы сообщила, что ряд законопроектов Верховной рады, включая закон о национальных меньшинствах, вызывает «серьезную озабоченность» в связи с несоответствием Конвенции о правах человека. Венецианская комиссия – консультативный орган при Совете Европы, который рассматривает законы и законопроекты и выдает рекомендации по ним.

    Коментарии (8)
    14 августа 2023, 19:02
    Российская станция «Луна-25» передала первые снимки

    Институт космических исследований РАН показал первые снимки с «Луны-25»

    Российская станция «Луна-25» передала первые снимки
    @ iki.cosmos.ru

    Tекст: Валентина Григоренко

    Институт космических исследований (ИКИ) РАН опубликовал первые снимки с автоматической межпланетной станции «Луна-25», которая совершает перелет к естественному спутнику Земли.

    В сообщении на сайте ИКИ РАН говорится, что камерами бортового телевидения СТС-Л были получены первые снимки из космоса, которые войдут в историю отечественной космонавтики, передает ТАСС.

    Отмечается, что на этих снимках показаны элементы конструкции аппарата «Луна-25» на фоне Земли и на фоне Луны. В ИКИ РАН уточнили, что на третьем снимке видна эмблема миссии и ковш бортового манипулятора.

    В институте добавили, что экспресс-анализ телеметрии и данных измерений научных приборов завершен, все приборы показали полную работоспособность и готовность к исследованиям Луны. Как указали в ИКИ РАН, их аналоговые и цифровые узлы и блоки отработали на отлично.

    В понедельник Роскосмос сообщил, что станция «Луна-25» провела вторую коррекцию траектории во время перелета к Луне, все системы работают штатно.

    Коментарии (21)
    14 августа 2023, 10:32
    Глава «Грузинского легиона» выразил недовольство ситуацией на родине
    Глава «Грузинского легиона» выразил недовольство ситуацией на родине
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Глава воюющего за ВСУ «Грузинского легиона» Мамука Мамулашвили, преследуемый российским законодательством, выразил недовольство положением дел на родине, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В интервью изданию «Квирис палитра» («Палитра недели») он заявил, что «очень переживает, так как власти Грузии впускают в страну российскую агентуру и туристов».

    «И это в то время, когда их дети, отцы и братья стреляют в лучших грузинских солдат (из «Грузинского легиона»)», – заявил Мамулашвили.

    По его словам, «власти Грузии настроены антиукраински», из-за чего переживает политическая элита Украины.

    Мамулашвили назвал численность «легиона» в две тысячи человек и сообщил, что вместе с грузинами в его рядах находятся американцы, англичане, мексиканцы.

    «Но больше всего – грузин», – сказал он.

    «Для нас важно, чтобы линия фронта не передвинулась в Грузию, а страна освободилась от российского влияния», – заявил командир «легиона».

    Коментарии (11)
    14 августа 2023, 03:48
    МиГ-23 разбился на авиашоу в США

    Истребитель МиГ-23 потерпел крушение на авиашоу в американском штате Мичиган

    Tекст: Антон Антонов

    На авиашоу Thunder Over Michigan в американском штате Мичиган разбился истребитель МиГ-23, пилот и пассажир катапультировались, сообщил Детройтский столичный аэропорт.

    Самолет, который совершал маневры, упал на парковку жилого комплекса в городе Белвиль. Хотя он задел несколько машин, никто не пострадал – людей на парковке не было. Пилота и пассажира привезли в больницу в качестве «меры предосторожности». Выясняются причины падения истребителя, передает РИА «Новости».

    В июле в Финляндии на авиашоу в Коувола при выполнении фигур высшего пилотажа погиб пилот.

    Коментарии (8)
    14 августа 2023, 17:35
    Автоэксперт указал на «обходные варианты» обслуживания отключенных от западного ПО иномарок

    Партнер агентства «Автостат» Моржаретто: Отключение от западного ПО доставит неудобства только владельцам самых дорогих авто

    Автоэксперт указал на «обходные варианты» обслуживания отключенных от западного ПО иномарок
    @ Bulkin Sergey/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Обновления для продвинутых автомобилей будут привозить из-за границы на флешке либо в России разработают свое собственное программное обеспечение, сказал газете ВЗГЛЯД партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто, комментируя полное отключение российских дилеров Mercedes-Benz от ПО.

    СМИ сообщили, что автоконцерн Mercedes-Benz полностью отключил российских дилеров от своих онлайн-систем программного обеспечения (ПО), с помощью которых в том числе проводились техобслуживание и выявление проблем. Отмечается, что теперь обслуживание автомобилей будет проводиться на основе «накопленного опыта и знаний».

    «Без обновления ПО обойтись практически невозможно. Это, конечно, неприятная новость, но, с другой стороны, об этом было уже давно объявлено. Причем об аналогичных намерениях говорит и BMW, и Audi, и Volkswagen. Будем учиться жить в новых условиях», – говорит Моржаретто.

    При этом он отмечает, что отключение от ПО доставит неудобства лишь обладателям лишь наиболее технически сложных автомобилей, которые были выпущены за последние пять лет. А владельцы более старых моделей окажутся в итоге в выигрыше. В их машинах не так много сложных комплектующих, поэтому без специального программного обеспечения при диагностике можно будет обойтись, воспользовавшись ручной диагностикой мастеров.

    «Сами дилеры, которые перестали быть официальными, теперь пытаются как-то решить этот вопрос. И выход, на самом деле, есть. Компания Tesla Motors, например, никогда не имела представительства в России, но эти машины у нас ездили, а обновления ПО привозили из Европы на флешках, условно говоря. Так и здесь будет: что-то привезут на флешках, а что-то наши умельцы сами разработают. Уже есть попытки разработать обходные варианты, свое программное обеспечение внедрить», – делится эксперт.

    Собеседник призывает очень внимательно следить за ключами от современных автомобилей, поскольку при их утере будет крайне сложно сделать новые. Также он предупредил, что мастерам тяжело будет заниматься ремонтом продвинутых машин, увеличится время диагностики. А в случае поломки какого-то элемента будет труднее оперативно найти и заказать деталь, ведь единая сеть, которой были связаны официальные дилеры, разорвана.

    Ранее дилерская группа «Автодом» закрыла сделку по приобретению российских активов немецкого автоконцерна Mercedes-Benz, включая подмосковный автозавод «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус».

    Коментарии (20)
    Главное
    Камаз дал прогноз резкого роста рынка тяжелых грузовиков в России
    На нефтяном месторождении в Югре прогремел взрыв
    В Госдепе допустили военную интервенцию в Нигер
    Минобороны показало уничтожение украинского С-300 в Николаевской области
    Палеонтолог рассказал о найденных в Москве доисторических ящерах
    Экс-тещу Абрамовича заметили на свидании с 92-летним медиамагнатом
    США объявили о пакете военной помощи Украине на 200 млн долларов

    Европа столкнулась с нефтяной аномалией

    Впервые за более чем тридцать лет мазут в Европе стал стоить дороже, чем сырая нефть марки Brent. Такой аномалии не было с 1990 года. Стоимость дизельного топлива и бензина тоже растет. Эти процессы опасны новым ростом инфляции, когда возможностей бороться с ней уже нет, что неотвратимо приближает реальную рецессию. Почему Европа, избавившаяся от России, терпит такие невзгоды? Подробности

    Перейти в раздел

    «Мясные штурмы» распугали иностранных наемников ВСУ

    Иностранные наемники массово бегут с Украины, сообщают военные аналитики в США, отмечая, что и сами украинцы все больше недовольны ходом боевых действий. А вот поляки пока не лишились мотивации. Как бегство иностранных наемников ВСУ отразится на ходе боевых действий? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина угрожает России несуществующим «Шаманом»

    В офисе Зеленского заявили о наличии сети украинских спецслужб на территории России. Через границу якобы даже переправлен спецназ «Шаман», которому поручено устранять российских офицеров. Существует ли в реальности такое подразделение, в какой социальной среде действительно могут быть украинские диверсанты и как России их выявлять? Подробности

    Перейти в раздел

    США уязвили амбиции Франции в Западной Африке

    Отношения США и Франции получили новую точку напряжения. Причина тому – визит Виктории Нуланд в охваченный госпереворотом Нигер и переговоры с новыми властями в Ниамее. Какие именно действия замгоссекретаря США вызвали бурю негодования в Париже и как этот визит отразится на неоколониальных амбициях Франции в Африке? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Расплата Европы за конфликт с Россией

      Финансовые аналитики пророчат Евросоюзу «мучительную расплату» за конфликт с Россией и рецессию уже в следующем году с возможным сокращением экономики на 5%. Особенно тяжело придется Германии, чей ВВП падает уже сейчас. У США, напротив, дела не так плохи: Америка продолжает богатеть за счет Европы.

    • У Байдена кончаются деньги на Зеленского

      Первый этап так называемого контрнаступления ВСУ, ставший главной ставкой руководства США в этом сезоне, полностью провалился. При этом деньги, выделенные Пентагону на обеспечение Украины, уже заканчиваются, и президенту Джо Байдену придется просить у Конгресса еще 10 млрд долларов. Это обещает стать интересным зрелищем.

    • Наступление армии России на Купянск

      Вооруженные силы РФ освободили еще пять населенных пунктов в Харьковской области. Украинское командование осознает, что в свете провала так называемого контрнаступа ВСУ Российская армия больше не играет строго от обороны и перешла в собственное наступление на Купянск – очень важный город в контексте дальнейших целей СВО.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............