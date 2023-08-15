То, что стало на Украине трагедией, в Западной Африке может оказаться фарсом, в финале которого нас ожидает полюбовное соглашение всех заинтересованных сторон. Круг настоящих самоубийц в мировом сообществе довольно узок, и на других континентах дураков поступать по примеру Украины особенно не находится.0 комментариев
Открытое горение на АЗС в Махачкале ликвидировано
МЧС: Пожарные ликвидировали открытое горение на месте взрыва на АЗС в Махачкале
Пожарным удалось ликвидировать открытое горение на месте взрыва на автозаправочной станции (АЗС) в Махачкале, сообщили в главном управлении МЧС по Дагестану.
В Telegram-канале ведомства сообщается, что открытое горение было ликвидировано в 01.21 мск.
В свою очередь Telegram-канал МЧС России сообщает, что на месте возгорания проводится проливка и разборка сгоревших конструкций.
Площадь пожара достигала 600 кв. метров.
Как сообщил глава Республики Дагестан Сергей Меликов, причины и характер взрыва на автозаправочной станции в Махачкале уточняются. Он сообщил, что сдетонировали емкости напротив стоящей заправки, из-за чего и произошел взрыв на АЗС, передает ТАСС.
Меликов добавил, что для восстановления движения по федеральной трассе будут приняты все необходимые меры.
В пресс-службе МВД по республике ранее сообщали, что место взрыва сейчас оцеплено, перекрыт участок дороги. На месте находятся около 200 полицейских.
Меликов также сообщил, что эвакуация пострадавших при пожаре в медицинские учреждения в основном завершилась.
По данным регионального минздрава, число пострадавших составляет 56 человек, включая 13 детей. МЧС России ранее сообщало о 60 пострадавших.
Напомним, в результате взрыва и последовавшего за ним пожара на автозаправочной станции в Махачкале погибли 12 человек, включая двоих детей.