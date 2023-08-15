То, что стало на Украине трагедией, в Западной Африке может оказаться фарсом, в финале которого нас ожидает полюбовное соглашение всех заинтересованных сторон. Круг настоящих самоубийц в мировом сообществе довольно узок, и на других континентах дураков поступать по примеру Украины особенно не находится.0 комментариев
Число жертв взрыва на АЗС в Махачкале возросло до 12 человек
Центр медицины катастроф: При взрыве на АЗС в Махачкале погибли 12 человек
В результате взрыва, произошедшего 14 августа на автозаправке на севере Махачкалы, погибли 12 человек, еще 50 человек пострадали, сообщили в региональном Центре медицины катастроф. Минздрав сообщает о двоих погибших детях.
Сообщение ЦМК приводит РБК со ссылкой на «Интерфакс».
Между тем Минздрав России сообщил ТАСС о шестерых погибших, включая двоих детей. Число пострадавших, по данным ведомства, составляет 42 человека.
Ранее сообщалось о гибели пяти человек. Площадь пожара, по данным МЧС, составляет 500 кв. метров. Существует угроза повторного взрыва.