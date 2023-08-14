Возросло число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане

Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане выросло до пяти человек

Tекст: Ольга Никитина

Об этом ТАСС сообщили в Центре медицины катастроф.

По информации RT, при взрыве пострадала маленькая девочка, она госпитализирована. Родных и близких ребенка искали в местных чатах, удалось найти тетю девочки. В настоящее время ребенок в безопасности.

В мэрии города в свою очередь предупредили об угрозе повторного взрыва. Людей отводят от места происшествия, сообщается в Telegram-канале мэрии.

Жителей города призывают без крайней необходимости не ехать в сторону взрыва, чтобы не мешать проезду пожарных расчетов и карет скорой помощи.

На месте происшествия работают сотрудники газовых служб. В микрорайоне прекращено газоснабжение.

Площадь пожара, по данным МЧС, составляет 500 кв. метров.

В пресс-службе МВД по Дагестану отметили, что люди, несмотря на опасность, рискуя, пытаются пройти на территорию, чтобы оказать помощь пострадавшим. В ведомстве предупредили, что есть большой риск повторных возгораний.

По данным ведомства, из восьми цистерн к настоящему моменту взорвались две. Несмотря на это, полицейским с трудом удается удерживать людей от попытки попасть на территорию.

Ранее сообщалось о троих погибших. Взрыв произошел в автосервисе, возгорание перекинулось на автозаправочную станцию.