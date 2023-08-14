То, что стало на Украине трагедией, в Западной Африке может оказаться фарсом, в финале которого нас ожидает полюбовное соглашение всех заинтересованных сторон. Круг настоящих самоубийц в мировом сообществе довольно узок, и на других континентах дураков поступать по примеру Украины особенно не находится.0 комментариев
Возросло число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане
Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане выросло до пяти человек
В результате взрыва и последовавшего пожара на автозаправочной станции в Махачкале, по уточненным данным, погибли пять человек, еще десять человек получили травмы.
Об этом ТАСС сообщили в Центре медицины катастроф.
По информации RT, при взрыве пострадала маленькая девочка, она госпитализирована. Родных и близких ребенка искали в местных чатах, удалось найти тетю девочки. В настоящее время ребенок в безопасности.
В мэрии города в свою очередь предупредили об угрозе повторного взрыва. Людей отводят от места происшествия, сообщается в Telegram-канале мэрии.
Жителей города призывают без крайней необходимости не ехать в сторону взрыва, чтобы не мешать проезду пожарных расчетов и карет скорой помощи.
На месте происшествия работают сотрудники газовых служб. В микрорайоне прекращено газоснабжение.
Площадь пожара, по данным МЧС, составляет 500 кв. метров.
В пресс-службе МВД по Дагестану отметили, что люди, несмотря на опасность, рискуя, пытаются пройти на территорию, чтобы оказать помощь пострадавшим. В ведомстве предупредили, что есть большой риск повторных возгораний.
По данным ведомства, из восьми цистерн к настоящему моменту взорвались две. Несмотря на это, полицейским с трудом удается удерживать людей от попытки попасть на территорию.
Ранее сообщалось о троих погибших. Взрыв произошел в автосервисе, возгорание перекинулось на автозаправочную станцию.