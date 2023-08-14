При взрыве в автосервисе в Махачкале погибли три человека

РИА «Новости»: При взрыве в автосервисе в Махачкале предварительно погибли три человека

Tекст: Ольга Никитина

В пресс-службе мэрии сообщили, что взрыв произошел в здании автосервиса в районе торгового центра «Глобус». Отмечается, что в ликвидации последствий задействованы все службы экстренного реагирования, к месту происшествия выехали представители руководства администрации Махачкалы, передает ТАСС.

Как сообщается, звук взрыва был слышен даже в пригородном поселке.

Источник РИА «Новости» в мэрии города сообщил, что, по предварительным данным, в результате взрыва погибли три человека.

Пресс-служба ГУ МЧС по Дагестану сообщает, что возгорание произошло на АЗС «Нафта».

Огонь, как сообщили в МЧС, перекинулся на рядом стоящую автозаправочную станцию.