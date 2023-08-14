То, что стало на Украине трагедией, в Западной Африке может оказаться фарсом, в финале которого нас ожидает полюбовное соглашение всех заинтересованных сторон. Круг настоящих самоубийц в мировом сообществе довольно узок, и на других континентах дураков поступать по примеру Украины особенно не находится.0 комментариев
При взрыве в автосервисе в Махачкале погибли три человека
РИА «Новости»: При взрыве в автосервисе в Махачкале предварительно погибли три человека
Взрыв произошел в здании автосервиса в Махачкале, сообщила пресс-служба мэрии города. Источник в мэрии сообщил, что, по предварительным данным, в результате происшествия погибли три человека.
В пресс-службе мэрии сообщили, что взрыв произошел в здании автосервиса в районе торгового центра «Глобус». Отмечается, что в ликвидации последствий задействованы все службы экстренного реагирования, к месту происшествия выехали представители руководства администрации Махачкалы, передает ТАСС.
Как сообщается, звук взрыва был слышен даже в пригородном поселке.
Источник РИА «Новости» в мэрии города сообщил, что, по предварительным данным, в результате взрыва погибли три человека.
Пресс-служба ГУ МЧС по Дагестану сообщает, что возгорание произошло на АЗС «Нафта».
Огонь, как сообщили в МЧС, перекинулся на рядом стоящую автозаправочную станцию.