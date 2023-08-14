На рыболовном траулере «Механик Сизов» подняли государственный флаг

Tекст: Валентина Григоренко

Cтатс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов отметил, что флаг России поднят на одном из самых современных, высокотехнологичных судов, которые строятся для Русской рыбопромышленной компании. По его словам, четвертое судно из серии супертраулеров, флаг на котором будет поднят уже в январе, стоит здесь, пятое и шестое активно строятся на стапелях Адмиралтейских верфей. Он добавил, что и заказчик, и судостроительный завод в очередной раз эффективно отработали, говорится в сообщении на сайте ОСК.

Евтухов подчеркнул, что «Механик Сизов» является одним из самых современных рыбопромысловых судов в мире, оно оснащено самым современным оборудованием для переработки улова. Он назвал судно настоящей плавучей фабрикой. По его мнению, как и первые два супертраулера – «Капитан Вдовиченко» и «Механик Маслак», которые уже успешно работают в море, «Механик Сизов» также отправится на Дальний Восток и будет там ловить и перерабатывать минтай и сельдь.

В торжественной церемонии приняла участие первый заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут. Она отметила, что сегодня в рамках первого этапа программы инвестквот построено и сдано заказчикам 18 судов, а в ходе реализации второго этапа планируется построить еще порядка 60 судов разного назначения, а также новые производственные мощности и логистические комплексы. Лут выразила уверенность, что данный механизм позволит обновить флот Севера и Дальнего Востока на 80%.

Генеральный директор Адмиралтейские верфей Андрей Веселов напомнил, что это уже второй траулер, который в этом году предприятие передает Русской рыбопромышленной компании, и выразил уверенность, что БМРТ «Механик Сизов» совсем скоро будет демонстрировать успешные показатели по ловле рыбы в Дальневосточном бассейне.

Сегодня предприятие продолжает швартовные испытания четвертого судна серии «Капитан Мартынов» и ведет активное строительство на стапеле пятого и шестого БМРТ – «Капитан Юнак» и «Механик Щербаков», соответственно. Первый и второй траулер серии – «Капитан Вдовиченко» и «Механик Маслак» – в настоящее время успешно продолжают промысел в Дальневосточном бассейне.