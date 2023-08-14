Орешкин назвал сроки нормализации курса рубля

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    Киевскому режиму аукнется хамство в адрес Израиля
    Онуфриенко: ВСУ в Урожайном не добились никаких стратегических успехов
    Эксперт оценил страхи Туркмении из-за поставок газа в Китай Тройственным союзом
    В США признали эффективность Су-57 в ходе спецоперации
    Корабль ЧФ РФ открыл огонь для досмотра идущего в украинский порт сухогруза
    Военный эксперт: Abrams и Apache не спасут поляков в случае реального конфликта
    «Калашников» назвал сроки поставки в войска снайперских винтовок СВЧ
    Опубликовано видео нападения на мечеть в иранском Ширазе
    Вандалы осквернили памятник советским воинам в Молдавии
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов В США началась «война без перчаток»

    Самое замечательное в нынешней американской избирательной компании – это осознание американским избирателем, привыкшим доверять своей политической и судебной системе, что оба главных претендента на пост президента к моменту выборов могут оказаться под следствием, а то и в тюрьме.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Либерализм и нацизм сошлись в точке Украины

    Выбить фашистов из ложной и злой мифологии можно только в одном случае – в случае резкого и бескомпромиссного отрезвления. Такую операцию и следует осуществить, победив в войне.

    10 комментариев
    Максим Соколов Максим Соколов Пересадка чиновников в свои сани сейчас реальнее, чем четверть века назад

    Сегодня разница между «Ладами»/«Москвичами» и «Мерседесами»/«Тойотами» хотя, конечно, есть, но не столь катастрофическая, как во времена Ельцина/Немцова. Изделия российского автопрома были вообще неконкурентны. Сейчас этой проблемы не существует.

    22 комментария
    Новости
    09:36Орешкин назвал сроки нормализации курса рубля

    Текущий обменный курс рубля значительно отклонился от фундаментальных уровней, в ближайшее время ожидается его нормализация, заявил помощник президента России Максим Орешкин.

    09:29АвтоВАЗ анонсировал перезапуск производства Lada Largus

    АвтоВАЗ решил с 14 августа перезапустить производство автомобилей семейства Lada Largus, говорится в сообщении компании.

    09:24Курс доллара превысил 100 рублей

    Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже превысил 100 рублей впервые с 23 марта 2022 года, евро поднялся выше 109 рублей, свидетельствуют данные торгов.

    09:15Корабли Северного флота начали поход по Северному Ледовитому океану

    Группа кораблей Северного флота в рамках учений приступила к походу по морям Северного Ледовитого океана и районам трассы Северного морского пути, сообщили в Минобороны.

    09:11Власти Белгорода рассказали о последствиях атаки беспилотника

    Многоэтажный дом в Белгороде получил повреждения из-за атаки беспилотника ВСУ, повреждений несущих конструкций дома нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    09:09Цены на нефть снизились на макроэкономических данных из Китая

    Мировые цены на нефть снизились в понедельник примерно на 1%: рынки оценивают состояние экономики Китая.

    08:59Болтон обвинил Байдена в оттягивании поражения Украины

    Политика, проводимая администрацией президента США Джо Байдена в отношении Украины, лишь оттягивает поражение ВСУ, заявил бывший помощник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

    08:55Mercedes-Benz отключил российских дилеров от своего ПО

    Концерн Mercedes-Benz полностью отключил российских дилеров от своего программного обеспечения, в частности, прекращен доступ к онлайн-системам, с помощью которых проводятся техобслуживание и выявление проблем, сообщили СМИ.

    08:35В ДТП в Забайкалье погибли двое детей

    В Забайкалье на федеральной трассе столкнулись автомобили Lancer и Honda, погибли четыре человека, из них двое детей, шестеро получили различные травмы, сообщили в региональном отделении МВД.

    08:29Российский летчик рассказал об уничтожении пяти единиц бронетехники ВСУ

    Командир российского вертолетного звена с позывным «Самара» рассказал, как несколько дней назад на ореховском участке южного фронта его звено в течение десяти минут уничтожило пять единиц бронетехники ВСУ.

    08:20Маск согласился с мнением британского аналитика о провале наступления ВСУ

    Американский миллиардер Илон Маск согласился с мнением британского аналитика Александра Меркуриса о провале контрнаступления ВСУ и срыве США переговоров по украинскому кризису.

    08:12Высланные из Молдавии российские дипломаты отправились домой

    Попавшие по требованию молдавских властей под сокращение российские дипломаты и сотрудники посольства России в Молдавии отправились домой.

    07:58Несколько пожаров вспыхнуло в Одессе

    В Одессе, где ночью прозвучало несколько серий взрывов, начались пожары, сообщил мэр города Геннадий Труханов.

    07:41Мятежники в Нигере выразили готовность провести переговоры с ЭКОВАС

    Нигер готов провести переговоры с Экономическим сообществом стран Западной Африки (ЭКОВАС), сообщил глава кабмина страны Али Махаман Ламин Зейн, назначенный премьером после военного переворота.

    07:29Рубль подешевел к доллару и евро

    В начале торгов понедельника курс рубля опускается относительно доллара, евро и юаня, следует из данных Московской биржи.

    14 августа 2023, 09:36

    Орешкин назвал сроки нормализации курса рубля

    Помощник президента Орешкин: Нормализация курса рубля ожидается в ближайшее время

    Tекст: Вера Басилая

    Текущий обменный курс рубля значительно отклонился от фундаментальных уровней, в ближайшее время ожидается его нормализация, заявил помощник президента России Максим Орешкин.

    Он отметил, что слабый рубль негативно влияет на реальные доходы населения и влияет на структуру российской экономики.

    Вместе с тем, Орешкин отметил, что российская экономика успешно и быстро трансформируется. Рост экономики во втором квартале на 4,9% больше к прошлому году, еще более быстрая динамика у не нефтегазового ВВП, передает ТАСС.

    При этом он отметил, что быстрая фаза восстановления экономики завершена, далее ее рост замедлится до 2-2,5% в год.

    Вместе с тем Орешкин заявил, что ожидается существенное увеличение нефтегазовых доходов в ближайшие месяцы, дополнительный доход составит около 800 млрд рублей.

    Также Орешкин заявил, что бюджет по итогам третьего квартала 2023 года будет профицитным, в целом по году бюджетный баланс ожидается на уровне около планового значения в 2% ВВП.

    Ранее в понедельник курс доллара превысил 100 рублей

    До этого Орешкин заявил, что Россия справилась с инфляцией.

    13 августа 2023, 12:42
    Российский корабль открыл огонь для досмотра идущего в украинский порт сухогруза
    Российский корабль открыл огонь для досмотра идущего в украинский порт сухогруза
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Патрульный корабль Черноморского флота «Василий Быков», контролирующий судоходство, принудил остановиться сухогруз под флагом Палау, следовавший в украинский порт Измаил, сообщили в Минобороны России.

    Как говорится в сообщении в Telegream-канале Минобороны, в юго-западной части Черного моря патрульный корабль Черноморского флота «Василий Быков» обнаружил сухогруз «Сукра Окан» под флагом Палау, следовавший в украинский порт Измаил, на требование остановиться для досмотра капитан сухогруза не отреагировал.

    В ведомстве рассказали, что с корабля был открыт предупредительный огонь из стрелкового оружия, также был поднят вертолет Ка-29 с группой российских военнослужащих. В результате радиопереговоров, судно застопорило ход и было досмотрено, после чего продолжило путь в Измаил.

    Ранее в Минобороны сообщили, что Украина предприняла попытку атаковать тремя безэкипажными катерами корабли Черноморского флота «Сергей Котов» и «Василий Быков», но успеха не добилась.

    Коментарии (53)
    13 августа 2023, 14:24
    Онуфриенко: ВСУ в Урожайном не добились никаких стратегических успехов

    Военный аналитик Онуфриенко: Российские войска не позволяют ВСУ окончательно закрепиться в Урожайном

    Онуфриенко: ВСУ в Урожайном не добились никаких стратегических успехов
    @ google.com/maps

    Tекст: Алёна Задорожная

    Село Урожайное стало полноценной линией фронта. Несмотря на небольшие достижения противника, никаких стратегических успехов у ВСУ нет, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно, что украинские военные с большими потерями смогли закрепиться в северной части села Урожайное на Запорожском направлении.

    «За последние недели ВСУ за счет использования бронетехники, а не только «мясных штурмов», смогли занять северные рубежи села Урожайное. Сам населенный пункт расположен чуть восточнее Старомайорского. Мы же занимаем стратегические высоты и не позволяем противнику окончательно закрепиться», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Я бы не стал называть ситуацию критической. Если допустить, что ВСУ все же займут Урожайное, то мы сможем сместить линию фронта немного южнее. При этом противник никаких стратегических преимуществ не получит», – объяснил эксперт.

    «Самый крупный успех Украины с начала контрнаступления – это незначительное продвижение в районе Времевского выступа. Однако бои все еще продолжаются», – продолжает он.

    «Я также считаю ошибочными утверждения о том, что основная задача ВСУ сейчас – занять Старомлыновку. Целью «контрнаступа» названы Крым, Бердянск и Мелитополь. И взятие Старомлыновки им не поможет решить эту задачу. Зато противник лишится подготовленных к контрнаступлению бригад и бронетехники», – заключил Онуфриенко.

    Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил о «тяжелой и тревожной» ситуации, сложившейся на данный момент в районе населенного пункта Урожайное на направлении Времевского выступа. По его словам, спустя две недели тяжелейших и кровопролитнейших боев за Урожайное ВСУ смогли зайти и закрепиться в его северной части. Украинские силы при этом потеряли «две из четырех штурмовых групп элитных морпехов» и несколько единиц бронетехники, добавил он. Российские войска продолжают удерживать позиции на юге села.

    Рогов подчеркнул, что с Урожайным может быть то же самое, что и с населенными пунктами Пятихатки и Старомайорское, которых «практически стерли с лица земли» после активных боев с использованием тяжелых видов оружия. Он уточнил, что украинские военные активно наносят авиаудары планирующими бомбами J-DAM и применяют большое количество дронов-камикадзе, кроме того, ВСУ бросают собственных солдат на штурм.

    Рогов назвал целью украинской армии взятие села Старомлыновка, «одного из последних барьеров». Он также опроверг сообщения Украины о взятии контроля над Урожайным, поскольку российские военнослужащие продолжают удерживать позиции в южной части населенного пункта.

    В Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны» подтвердили продолжающиеся бои за Урожайное. Отмечается, что российская армия стремится выправить положение.

    Коментарии (65)
    13 августа 2023, 18:48
    Эксперт раскритиковал опасения Туркмении из-за поставок газа в Китай Тройственным союзом

    Эксперт Юшков: России не интересно качать газ в Китай через Казахстан

    Эксперт раскритиковал опасения Туркмении из-за поставок газа в Китай Тройственным союзом
    @ Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

    Tекст: Алёна Задорожная

    Тройственный союз позволяет Казахстану и Узбекистану выполнять свою часть соглашения по прокачке газа в Китай. Туркмения же опасается, что Россия также станет использовать трубу для транзита в Поднебесную. Однако Москва в этом не заинтересована, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее МИД Туркмении выразил обеспокоенность планами России расширить газовый союз.

    «Позиция Туркмении довольно абсурдна. Пока что Тройственный союз России, Казахстана и Узбекистана выражается только в том, что мы будем поставлять этим странам газ», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    «Так, Газпром заключил контракт с Ташкентом о поставках в зимний отопительный сезон. Дело в том, что Узбекистану не хватает собственных ресурсов в пиковые периоды. С Астаной, судя по всему, вскоре будет заключен аналогичный договор», – полагает эксперт.

    «И Узбекистан, и Казахстан поставляют газ в Китай. Но внутреннее потребление внутри стран растет большими темпами, чем производство. Соответственно, увеличивается дефицит топлива. В Ташкенте, например, минувшей зимой из-за этого были проблемы с отоплением, люди выходили на улицы и грелись у костров», – объясняет собеседник.

    «И Туркмения должна радоваться тому, что Россия подписывает такие соглашения в рамках Тройственного союза. Это позволяет им сохранить статус-кво в вопросе поставок в Китай. То есть Казахстан и Узбекистан продолжают выполнять свои обязательства перед Поднебесной, а собственные потребности закрывают за счет России», – указывает он.

    «Но Туркмения, вероятно, опасается, что Россия через трубу, которая предназначена для поставок в Китай, также транзитом будет отправлять свое топливо. Ашхабад к такой конкуренции просто не готов», – замечает эксперт.

    «Да и сами опасения не обоснованы. Нам не интересно поставлять какие-то незначительные объемы газа транзитом в Поднебесную. Россия заинтересована в прямом контакте. И это вполне реализуемо через газопровод «Сила Сибири – 2», – заключил Юшков.

    Ранее МИД Туркмении выразил обеспокоенность по поводу заинтересованности России в расширении Тройственного союза, в который входят Россия, Казахстан и Узбекистан. Основной повод для вопросов стали поставки топлива в Китай.

    В заявлении ведомства говорится, что позиции нуждается в прояснении, поскольку «затрагиваются интересы других государств, в том числе Туркменистана».

    Напомним, в минувшую пятницу директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский в интервью РИА «Новости» заявил, что к Тройственному союзу проявляют интерес и другие страны.

    «Мы открыты к подобному сотрудничеству при том понимании, что оно должно быть взаимовыгодным и конструктивным, учитывающим позиции всех участников», – сказал он.

    Россия в ноябре прошлого года предложила Казахстану и Узбекистану создать «Тройственный газовый союз», предполагающий транспортировку российского газа по территориям этих стран. В январе 2023 года «Газпром» и министерство энергетики Узбекистана подписали дорожную карту о сотрудничестве в газовой отрасли.

    Коментарии (13)
    13 августа 2023, 19:30
    Военный эксперт: Abrams и Apache не спасут поляков в случае реального конфликта
    Военный эксперт: Abrams и Apache не спасут поляков в случае реального конфликта
    @ MARCIN BIELECKI/EPA/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Варшава активно милитаризуется и намерена оказывать давление на Белоруссию и, как следствие, Россию. Однако в случае реального конфликта Abrams и Apache не спасут поляков, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее в Польше заявили о намерении укрепить восточный фланг страны при помощи американского вооружения.

    «Польша претендует на роль ведущей страны в регионе и даже позволяют себе диктовать условия Германии. Поляки активно закупают технику в Южной Корее – гаубицы, истребители. Варшава также заказала танки Abrams у США, причем более новой модификации, чем планируются для Украины», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Кроме того, Варшава увеличивает численность собственной армии, разместила на своей территории американских военных. Все это придает полякам уверенности в себе. И теперь они пытаются оказать серьезное давление на Белоруссию и, как следствие, Россию», – отмечает собеседник.

    «Судя по всему, поляки рассчитывают, что в случае провокации конфликта с Москвой или Минском, они смогут втянуть страны НАТО и Вашингтон. И таким образом реализовать свои территориальные амбиции, а также получить некие финансовые преференции», – полагает эксперт.

    «Стоит обратить внимание на то, какие именно вертолеты заказывают поляки у американцев. Apache предназначены для борьбы с бронетехникой. И Соединенные Штаты, скорее всего, согласятся на сделку. Ведь так они получат живые деньги, а не как в случае с Украиной», – обращает внимание собеседник.

    «Но будут ли эти поставки эффективны в случае реального конфликта? Сомневаюсь. Польше стоит помнить, что Россия в зоне СВО уже продемонстрировала свою подготовку. У нас есть достаточно эффективные способы борьбы с танками, в том числе за счет противотанковых ракет. Также мы располагаем средствами борьбы с авиацией. Apache не спасут поляков, если начнутся боевые действия», – резюмировал Кнутов.

    Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что восточный фланг Польши планируют укрепить за счет американских танков Abrams и вертолетов Apache. По его словам, так удастся сформировать заслон, который станет «непреодолимой преградой» и закроет Брестские ворота. 

    На данный момент Польша ожидает решения Конгресса США об утверждении запроса. Также на восточной границе в состав ВС должны войти южнокорейские танки K2 Black Panther, боевые самолеты FA-50, а также системы HIMARS.

    Брестские ворота – участок около города Бреста на польско-белорусском приграничье, участок шириной 80 км между реками Нарев и Буг.

    Напомним, Польша решила нарастить армию на границе с Белоруссией до 10 тыс. человек. Министерство национальной обороны Польши создает военный городок для частей новой пехотной дивизии, которые к концу осени будут служить в Подляском воеводстве на границе с Белоруссией.

    Коментарии (18)
    13 августа 2023, 17:23
    Польша решила закрыть Брестские ворота американскими вертолетами и танками
    Польша решила закрыть Брестские ворота американскими вертолетами и танками
    @ Boris Roessler/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Восточный фланг Польши планируют укрепить за счет американских танков и вертолетов, сообщил министр обороны республики Мариуш Блащак, передает агентство PAP.

    По его словам, вертолеты Apache вместе с танками Abrams сформируют заслон, который закроет Брестские ворота. На данный момент Польша ожидает решения Конгресса США об утверждении запроса, передает «Коммерсант».

    Также, по словам министра, на восточной границы в состав ВС должны войти южнокорейские танки K2 Black Panther, боевые самолеты FA-50, а также системы HIMARS.

    Брестские ворота – участок около города Бреста на польско-белорусском приграничье, участок шириной 80 км между реками Нарев и Буг.

    Напомним, Польша решила нарастить армию на границе с Белоруссией до 10 тыс. человек. Министерство национальной обороны Польши создает военный городок для частей новой пехотной дивизии, которые к концу осени будут служить в Подляском воеводстве на границе с Белоруссией.

    Коментарии (19)
    13 августа 2023, 12:24
    «Калашников» назвал сроки поставки в войска первой партии винтовок СВЧ

    «Калашников»: Первую партию винтовок СВЧ поставят в войска до конца года

    «Калашников» назвал сроки поставки в войска первой партии винтовок СВЧ
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Первая массовая партия снайперских винтовок Чукавина (СВЧ) должна быть поставлена в войска до конца текущего года, заявил главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев.

    По его словам, «Калашников» должен поставить в войска в рамках выполнения гособоронзаказа первую массовую партию винтовок СВЧ до конца 2023 года, передает ТАСС.

    Тем временем концерн «Калашников» презентовал на площадке форума «Армия-2023» автомат АК-19 в короткоствольном исполнении.

    Автомат АК-19 был разработан на базе автомата АК-12 под патрон натовского калибра 5.56х45 мм. Модель отличается от предыдущих поколений продуманной эргономикой, адаптацией к всесуточному применению, повышенной точностью и кучностью стрельбы.

    СВЧ – полуавтоматическая снайперская винтовка, была разработана под два типа патронов: 7,62 x 54 мм и 7,62 x 51 мм (.308 Win).

    Ранее Минобороны подписало контракты на поставку новых снайперских винтовок Чукавина в войска.

    Напомним, в январе, когда была выпущена первая партия 7,62 х 54 мм СВЧ, «Калашников» рассказал о преимуществах винтовки Чукавина.

    Коментарии (13)
    13 августа 2023, 10:44
    Офицер ВС США: Украина обещала НАТО чудеса при контрнаступлении ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Один из офицеров ВС США, который участвовал в подготовке украинских военных, заявил британской газете Times, что в НАТО в свете контрнаступления ВСУ понадеялись на чудо, которое Киев обещал альянсу.

    По его словам, НАТО ждал чудес, которые пообещали украинцы, но нельзя воевать на основе оптимизма, передает РИА «Новости».

    Согласно изданию, неудачи при контрнаступлении привели к обмену обвинениями Киевом и его союзниками и наступило время более серьезно размышлять над долгосрочными планами войны, которые, возможно, создадут условия для рассмотрения возможности мира.

    Ранее генерал ВС Франции назвал «наступление» Украины драматическим провалом.

    Как советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, назвал рассуждения о медленном контрнаступлении инфантилизмом, и пожелал меньше смотреть «Рэмбо», чтобы не ждать голливудского развития событий.

    Коментарии (16)
    13 августа 2023, 11:42
    Рогов: ВСУ с большими потерями смогли закрепиться на севере Урожайного

    Рогов: ВСУ с большими потерями смогли закрепиться на севере Урожайного на Запорожском направлении

    Рогов: ВСУ с большими потерями смогли закрепиться на севере Урожайного
    @ Ignacio Marin/Reuters

    Tекст: Валентина Григоренко

    Украинская армия с большими потерями смогла прорваться и закрепиться в северной части села Урожайное на Запорожском направлении через две недели тяжелых боев, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Рогов в своем Telegram-канале сообщил о «тяжелой и тревожной» ситуации, сложившейся на данный момент в районе населенного пункта Урожайное на направлении Времевского выступа. По его словам, спустя две недели тяжелейших и кровопролитнейших боев за Урожайное ВСУ смогли зайти и закрепиться в его северной части. Украинские силы при этом потеряли «две из четырех штурмовых групп элитных морпехов» и несколько единиц бронетехники, добавил он. Российские войска продолжают удерживать позиции на юге села.

    Рогов подчеркнул, что с Урожайным может быть то же самое, что и с населенными пунктами Пятихатки и Старомайорское, которых «практически стерли с лица земли» после активных боев с использованием тяжелых видов оружия. Он уточнил, что украинские военные активно наносят авиаудары планирующими бомбами J-DAM и применяют большое количество дронов-камикадзе, кроме того, ВСУ бросают собственных солдат на штурм.

    Рогов назвал целью украинской армии взятие села Старомлыновка, «одного из последних барьеров». Он также опроверг сообщения Украины о взятии контроля над Урожайным, поскольку российские военнослужащие продолжают удерживать позиции в южной части населенного пункта.

    В Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны» подтвердили продолжающиеся бои за Урожайное. Отмечается, что российская армия стремится выправить положение.

    Бойцы батальона «Восток» сообщили последние данные об обстановке на Времевском выступе на стыке Запорожья и ДНР. «Все на нашем отрезке фронта сейчас сконцентрировано на этой небольшой точке. При выявлении целей – артиллерии не допросишься, она почти вся там. С раннего утра начинается разогрев – обе стороны пытаются зачистить все живое, что накопилось за ночь. После того, как противник выдавил нас с позиций в лесополосах на подступах к Урожайному, которые играли роль передового форпоста, у него открылись дополнительные возможности, и удерживать сам поселок стало гораздо сложнее. Пока мы не признали свое поражение и раскатываем противника артиллерией, раз уж сам пришел к нам в гости – возможно, удастся выправить положение», – уточнили военные.

    Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в ночь на среду ВСУ совершили попытку атаки российских войск в районе Орехова в Запорожской области, однако понесли значительные потери.

    Коментарии (32)
    13 августа 2023, 16:38
    Шольц выступил за дипломатию для прекращения конфликта на Украине
    Шольц выступил за дипломатию для прекращения конфликта на Украине
    @ Britta Pedersen/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Канцлер Германии Олаф Шольц назвал необходимыми дипломатические усилия для прекращения конфликта на Украине.

    Шольц назвал важными переговоры, которые прошли в Саудовской Аравии. Он также считает, что эти переговоры нужно признать началом в этом вопросе, передает РИА «Новости».

    Канцлер отметил, что помимо латиноамериканских и африканских стран в переговорах в Саудовской Аравии участвовал и Китай. Канцлер добавил, что это может стать одним из путей к достижению мира.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что «формула мира», которую продвигает Киев на различных переговорах, в частности в саудовской Джидде, представляет собой бессмысленный ультиматум России, который нацелен на затягивание боевых действий.

    Коментарии (22)
    14 августа 2023, 07:58
    Несколько пожаров вспыхнуло в Одессе

    Мэр Одессы Труханов сообщил о пожарах в городе после ночных взрывов

    Tекст: Антон Антонов

    В Одессе, где ночью прозвучало несколько серий взрывов, начались пожары, сообщил мэр города Геннадий Труханов.

    Труханов сообщил, что в городе «вспыхнуло несколько пожаров», передает РИА «Новости».

    «Военкоры Русской весны» сообщали, что в Одессе ночью были «стрельба и мощные взрывы», украинские войска вели «воздушный бой против «Гераней».

    Кроме того, украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне, который удерживают вооруженные силы Украины.

    Напомним, в Одессе ночью произошло несколько серий взрывов. Также взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

    Коментарии (12)
    13 августа 2023, 13:19
    На Украине обвинили НАТО в провале контрнаступления ВСУ
    На Украине обвинили НАТО в провале контрнаступления ВСУ
    @ Dirk Waem/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Военное руководство Североатлантического альянса виновно в провале контрнаступления Киева, сообщили украинские СМИ.

    Как пишет УНИАН, после провала украинские штабы стали действовать по-своему и начали игнорировать советников-теоретиков Запада, которые практически не понимают, что происходит, передает RT.

    Отмечается, что представители НАТО пытались оправдаться, добавив, что ВСУ не способны провести эффективный бой.

    По мнению авторов, в доктринах альянса учитывается ведение боя с доминированием в воздухе, но у ВС России авиация гораздо более сильная, поэтому США не поставляет Киеву истребители F-16, поскольку российская авиация легко их собьет.

    В воскресенье один из офицеров ВС США, который участвовал в подготовке украинских военных, заявил, что в НАТО в свете контрнаступления ВСУ понадеялись на чудо, которое Киев обещал альянсу.

    Ранее генерал ВС Франции назвал «наступление» Украины драматическим провалом.

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    13 августа 2023, 11:24
    Ходаковский: ВСУ увязли в ползучем наступлении
    Ходаковский: ВСУ увязли в ползучем наступлении
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ не смогли прорвать оборону ВС России с ходу, завязнув в своем ползучем наступлении, заявил замначальника управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский.

    Как написал Ходаковский в своем Telegram-канале, после активной первой фазы СВО, в которой щедро расходовались ресурсы, назрела ситуация, когда необходимо было уйти в глухую эшелонированную оборону, чтобы выиграть время и параллельно изматывать силы ВСУ.

    Он отметил, что сейчас в ВС России прибывает пополнение, вооружение и техника, и ситуация медленно, но уверенно склоняется в нашу пользу.

    «Противник рассчитывал, что мы начнем отступать, как отступали на Харьковщине и Херсонщине, но мы уперлись, и он не смог прорвать нашу оборону с ходу, завязнув в своем ползучем наступлении. Сейчас он впадает в пока еще легкую панику и малыми победами пытается поднять дух армии и общества, но математика – наука точная и непредвзятая», – написал Ходаковский.

    Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что решение начать контрнаступление без необходимого вооружения привело к огромным потерям ВСУ, это преступление по отношению к украинским солдатам.

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    13 августа 2023, 15:39
    Украина начала эвакуацию из Купянского района Харьковской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Украина начала эвакуацию из Купянского района Харьковской области, эвакуировано более 200 человек, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

    По его словам, эвакуировано 111 человек, из них 36 детей и четыре человека с инвалидностью. Всего с 9 августа было эвакуировано 204 человека, передает ТАСС.

    В четверг власти Купянского района Харьковской области объявили обязательную эвакуацию населения на безопасные территории.

    На Купянском направлении российские штурмовые группы овладели двумя опорными пунктами и тремя наблюдательными постами вооруженных сил Украины.

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    13 августа 2023, 13:22
    Мирошник: Наемники бегут с Украины из-за «мясных штурмов» ВСУ
    Мирошник: Наемники бегут с Украины из-за «мясных штурмов» ВСУ
    @ Alex Chan Tsz Yuk/Global Look Press

    Tекст: Алёна Задорожная

    Большинство кампаний, которые прошли иностранные наемники, были больше похожи на сафари, чем на боевые действия. Теперь же, столкнувшись с украинскими «мясными штурмами», они предпочитают бежать, сказал газете ВЗГЛЯД бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее в США сообщили о бегстве иностранных наемников с Украины.

    «Бегство наемников связано в первую очередь с характером боевых действий. Большинство предыдущих кампаний, в которых участвовали представители так называемых цивилизованных государств, базировались на существенном техническом превосходстве над противником», – сказал бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник.

    «Когда они воевали, например, в Сирии или Ливии, многое строилось на «договорняках», а сами поездки больше напоминали сафари. И до начала «контрнаступа» ВСУ на Украине было не так много столкновений с высокой степенью интенсивности. Сейчас же на фоне дефицита вооружений и военной техники, им приходится оказываться в условиях «мясных штурмов», – объясняет дипломат.

    «Конечно, к такому наемники не привыкли и не были готовы. Так что они всеми силами пытаются сбежать. Но не стоит думать, что поток иностранных военных на фронт полностью иссякнет в ближайшее время. Украина продолжает вести рекрутинг в тех странах, которые еще не успели, что называется, обжечься», – полагает собеседник.

    «Как долго это будет продолжаться, зависит от того, сколько денег будут платить иностранцам. До тех пор, пока средства выделяются, они будут ехать. И тут было бы хорошо, чтобы мы их «встречали» прямо на въезде на Украину», – отмечает он.

    «Что касается поляков, они больше всех заинтересованы в участии в конфликте. Варшава хочет «наложить лапу» на некоторые области Западной Украины, поэтому всячески толкает ВСУ на передовую», – заключил Мирошник.

    Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что из-за отсутствия успехов в рядах ВСУ растет недовольство, иностранные наемники массово бежали с Украины, остались только поляки.

    Кроме того, по мнению Макгрегора, в рядах ВСУ могут также участиться случаи дезертирства, что грозит расколом в украинских войсках и в итоге их поражением.

    Он отметил, что украинские войска будут разбиты, поскольку без результатов на поле боя любой военный может потерять моральный дух.

    Примечательно, но заявления звучат на фоне сообщений о серьезных потерях ВСУ на фронте. Так, в Минобороны России заявили, что Вооруженные силы Украины с начала контрнаступления потеряли более 43 тыс. военных.

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    13 августа 2023, 16:45
    Трамп оценил свои шансы победить Байдена

    Трамп считает, что его шансы победить на выборах президента США близки к 100%

    Tекст: Валентина Григоренко

    Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что вероятность его победы на выборах президента в 2024 году «почти стопроцентная».

    Трамп рассказал The Sunday Times, что его шансы на победу «близки к 100%». По его словам, он станет наиболее подходящим кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах, передает ТАСС.

    Ранее экс-глава США пообещал предотвратить третью мировую войну в случае победы на выборах.

    В прошлую субботу Трамп счел обвинения против себя дополнительной рекламой, которая позволит победить на выборах 2024 года.

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