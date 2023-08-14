Орешкин назвал сроки нормализации курса рубля

Помощник президента Орешкин: Нормализация курса рубля ожидается в ближайшее время

Tекст: Вера Басилая

Он отметил, что слабый рубль негативно влияет на реальные доходы населения и влияет на структуру российской экономики.

Вместе с тем, Орешкин отметил, что российская экономика успешно и быстро трансформируется. Рост экономики во втором квартале на 4,9% больше к прошлому году, еще более быстрая динамика у не нефтегазового ВВП, передает ТАСС.

При этом он отметил, что быстрая фаза восстановления экономики завершена, далее ее рост замедлится до 2-2,5% в год.

Вместе с тем Орешкин заявил, что ожидается существенное увеличение нефтегазовых доходов в ближайшие месяцы, дополнительный доход составит около 800 млрд рублей.

Также Орешкин заявил, что бюджет по итогам третьего квартала 2023 года будет профицитным, в целом по году бюджетный баланс ожидается на уровне около планового значения в 2% ВВП.

Ранее в понедельник курс доллара превысил 100 рублей

До этого Орешкин заявил, что Россия справилась с инфляцией.