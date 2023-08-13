Авиация ВКС России сбила в ДНР украинский вертолет Ми-8

Tекст: Валентина Григоренко

В Telegram-канале ведомства говорится, что российская армия поразила в районе Первомайского ДНР пункты управления БПЛА, а также живую силу и украинскую военную технику. Как указали в пресс-службе, авиация ВКС России в районе Брусовки ДНР поразила в воздухе украинский вертолет Ми-8, а также средствами противовоздушной обороны перехвачено восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, еще ВС РФ уничтожили 25 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР и Запорожской области.

Отмечается, что на Запорожском направлении российские военные отразили атаку ВСУ юго-западнее Успеновки Запорожской области. В Минобороны уточнили, что потери противника составили более 40 украинских военнослужащих, пять танков, пять боевых машин пехоты, три автомобиля, гаубица FH-70 производства Великобритании, две гаубицы «Мста-Б» и орудие Д-20.

В ведомстве подчеркнули, что на Херсонском направлении ВС России за минувшие сутки поразили более 20 украинских военных, четыре автомобиля, а также артиллерийскую систему М777 производства США, также в районе Орехова Запорожской области поражен передовой командный пункт 9-го армейского корпуса ВСУ.

Ранее в Минобороны сообщили, что украинская армия потеряла за сутки около 80 военных, танк и четыре боевые бронированные машины в районах Старомайорского и Урожайного в ДНР.