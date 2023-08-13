Сегодня разница между «Ладами»/«Москвичами» и «Мерседесами»/«Тойотами» хотя, конечно, есть, но не столь катастрофическая, как во времена Ельцина/Немцова. Изделия российского автопрома были вообще неконкурентны. Сейчас этой проблемы не существует.12 комментариев
Москвичам пообещали дождь и до 23 градусов в воскресенье
«Фобос»: Облачно с прояснениями, дождь и до плюс 23 градусов ожидаются в Москве в воскресенье
Облачно с прояснениями, кратковременный дождь и до плюс 23 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Специалист пояснил, что в воскресенье погода в регионе будет обусловлена тыловой частью циклона, что понизит температурный фон до климатической нормы августа.
По словам Тишковца, москвичей ожидает облачность с прояснениями, кратковременный дождь, температура воздуха составит до 23 градусов, по Московской области до 24 градусов по Цельсию, передает РИА «Новости».
Ветер ожидается юго-восточный, южный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.
Тишковец также добавил, что за вчерашние сутки выпало 5 миллиметров осадков при месячной норме 78 миллиметров.