Washington Post предсказала проблемы в отношениях Украины и Польши

Washington Post не исключила проблем в отношениях Украины и Польши из-за истории

Tекст: Антон Антонов

Как заявила Washington Post, «даже среди самых близких друзей могут возникать серьезные ссоры». Указывается, что «открытое столкновение» произошло в августе после заявления главы бюро международной политики Польши Марчина Пшидача, передает ТАСС.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обе страны стали «щитом для Европы», в котором не должно быть трещин. Однако, как пишет Washington Post, «потенциал для нескольких трещин» есть – Польша прежде считала своей «значительную часть Украины». Издание подчеркивает, что «история у двух стран непростая и подчас печальная».

В частности, «серьезно различаются принятые точки зрения» на Волынскую резню. По версии Washington Post, эта трагедия важна «для небольшого, но активного меньшинства националистических и ультраправых групп в Польше».

Еще одним проблемным вопросом оказалось украинское зерно. Указывается, что «фермеры являются основной избирательной базой правящей партии «Право и справедливость», а осенью в Польше должны пройти выборы.

Бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов также не исключил, что «ошибки» политических лидеров «возможны, и если их допустят, то между Польшей и Украиной возникнет раскол», передает РИА «Новости».

Напомним, между Киевом и Варшавой разразился дипломатический скандал. Польский посол Бартош Цихоцкий был вызван в МИД Украины после слов министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за помощь со стороны Варшавы. Проблема избытка украинского зерна беспокоит Европу уже несколько месяцев. Украинские власти заявили о желании «жестко конкурировать» с Польшей после того, как закончатся боевые действия с Россией.

В конце июля болельщики «Шленска» из Вроцлава вывесили антиукраинские баннеры о Волынской резне во время матча второго тура чемпионата Польши по футболу. Сейм Польши принял постановление, в котором содержится призыв к Украине признать вину за Волынскую резню.